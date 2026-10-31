Laujar, Alboloduy y Tabernas: la nueva temporada de la Olimpiada de Mayores recorrerá una decena de destinos

El área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar ya presentó la temporada 2026/27 del programa Olimpiada de Mayores con el que este colectivo vicario ... recorre diversos puntos de la provincia. Junto con Envejecimiento Saludable, se trata de uno de los programas estrella del Consistorio cuyo objetivo es promover hábitos de vida saludable, al aire libre y en comunidad.

Entre los meses de octubre y mayo hay programados un total de 10 destinos que ofrecen la oportunidad de disfrutar del senderismo y la convivencia. Debido a la alta participación con la que cuenta Olimpiada de Mayores, se conformaron dos grupos para garantizar la mejor experiencia. Así, el primer grupo está compuesto por los vecinos y vecinas de Puebla de Vícar y Llanos de Vícar, mientras que el segundo lo está por los de La Gangosa y Las Cabañuelas.

Así, el grupo 1 visitó Paterna del Río, a través de la ruta de los Castaños Centenarios, el pasado miércoles 21, mientras que el grupo 2 lo hizo este 28 de octubre. El alcalde, Antonio Bonilla, acompañó a los mayores en esta primera salida donde, además, fueron recibidos por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. La expedición del mes de noviembre será los días 18 y 25 y tendrá como destino la Ruta del Vino en Laujar de Andarax. Allí, entre viñedos y caminos rurales, los participantes podrán descubrir el gran patrimonio local tanto de su entorno natural como de su casco urbano.

Durante los próximos meses continuarán sucediéndose las excursiones, concretamente a: Tabernas (3 y 10 de diciembre), Santa Fe de Mondújar (11 y 18 de febrero), Lucainena de las Torres (10 y 17 de marzo), Alboloduy (7 y 14 de abril) y Villaricos (13 y 20 de mayo).

Destacan además tres citas donde ambos grupos se reunirán en una jornada especial y que son: el 16 de diciembre en la Ciudad Deportiva de Vícar, el 20 de enero para descubrir las Fiestas de los Roscos de Olula del Río y el 26 de mayo con un gran acto de clausura en la Ciudad Deportiva.

Toda la información sobre las fechas de salida, itinerarios e inscripciones en el programa de Olimpiada de Mayores puede consultarse a través del Área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar en la Casa de la Juventud y el Deporte o en el teléfono 950553069.