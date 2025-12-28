La Junta de Seguridad de Vícar pone el foco en el aumento de efectivos de la Guardia Civil

Hace unos días tuvo lugar la Junta Local de Seguridad en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar, presidida por el alcalde ... Antonio Bonilla junto al subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández.

También han participado en la misma el Coronel Jefe de la Guardia Civil, José Antonio Carvajal Cantarero; el Comandante de la Guardia Civil en El Ejido, Jesús Ricardo Mira Domínguez; el Teniente del puesto de Guardia Civil en Vícar, José Manuel Vargas; e Isabel Sánchez Rubio, en representación de Policía Nacional, así como el Jefe de Policía Local, Tomás Zamora y el concejal de Seguridad Ciudadana, Evaristo López.

La de hoy, como ha señalado el regidor municipal, ha sido una importante sesión donde se ha puesto el foco en el aumento de efectivos de Guardia Civil. De esta forma, Antonio Bonilla ha sido contundente en su comunicación con la Subdelegación del Gobierno al recordar que «la seguridad de nuestros ciudadanos ha sido siempre una prioridad para este Equipo de Gobierno». Asimismo, la presencia del máximo responsable de la Guardia Civil ha servido como aval para esta demanda.

De esta forma, la petición del alcalde responde a las características de un municipio que ya supera los 30.000 habitantes y que mira hacia el horizonte de los 50.000. Asimismo, uno de los objetivos es anticiparse a la llegada del nuevo Cuartel de la Guardia Civil, cuya parcela ya fue puesta a disposición del Ministerio del Interior. Por su parte, José María Martín ha prometido el estudio de la demanda entendiendo Vícar como un enclave estratégico de la Comarca del Poniente cuya transformación requiere un incremento de recursos.

Además de este asunto prioritario, durante la sesión se ha dado cuenta del resto de puntos contemplados en el orden del día como, por ejemplo, un análisis general del balance de seguridad durante el año 2025 o el acuerdo de modificación en las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.