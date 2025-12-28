Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada. IDEAL

La Junta de Seguridad de Vícar pone el foco en el aumento de efectivos de la Guardia Civil

Antonio Bonilla se reúne con la Subdelegación del Gobierno en el Ayuntamiento

J. C.

Vícar

Domingo, 28 de diciembre 2025, 01:03

Comenta

Hace unos días tuvo lugar la Junta Local de Seguridad en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar, presidida por el alcalde ... Antonio Bonilla junto al subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 26 años al salirse de la calzada su coche en la A-92 en Santa Fe
  2. 2 El municipio granadino que se prepara para celebrar sus dos famosas fiestas de invierno
  3. 3 Alerta de la Aemet: activado el aviso naranja por lluvias en Andalucía
  4. 4 Alerta a los móviles de la provincia de Málaga por aviso rojo por lluvias que se extenderán a Granada y Almería
  5. 5 Intenta asaltar 8 comercios en una noche y acaba robando 20 euros en una peluquería de Baza
  6. 6

    Sierra Nevada da la campanada
  7. 7 Más de mil plantas de marihuana intervenidas en una plantación enganchada a la luz en Gójar
  8. 8 Villamanín, un pueblo destrozado: «Ha sido un infierno y esto no se olvida. Se ha roto la convivencia»
  9. 9

    El Covirán roza otra machada
  10. 10 Granada recibirá 2026 en la Plaza del Carmen con un espectáculo piromusical por la Capitalidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta de Seguridad de Vícar pone el foco en el aumento de efectivos de la Guardia Civil

La Junta de Seguridad de Vícar pone el foco en el aumento de efectivos de la Guardia Civil