Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esta intervención se enmarca en la política de la Junta de Andalucía de mantenimiento y conservación de la red autonómica de carreteras. IDEAL

La Junta mejora los firmes de acceso a El Parador y la Puebla de Vícar

La actuación refuerza la seguridad y las condiciones de circulación en uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico

J. Cortés

Vícar

Miércoles, 11 de febrero 2026, 21:53

Comenta

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha visitado junto al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, las obras ... de rehabilitación del firme que la Junta de Andalucía ejecuta en el enlace 1 de la carretera A-1051, acceso a Roquetas de Mar desde la Autovía del Mediterráneo (A-7), una actuación incluida en el Programa Anual de Inversiones en Conservación de Carreteras y que cuenta con un presupuesto de 125.433 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El importante cambio en la tarjeta sanitaria de Andalucía que llega a finales de marzo
  2. 2 Evacuado al hospital el conductor de un camión tras salirse de la autovía en la A-44 en Lecrín
  3. 3 El derrumbe de una calle de Cenes desplaza dos coches y una caseta de obra
  4. 4 El día que regresa el sol para quedarse a Andalucía tras el tren de borrascas
  5. 5

    Un granadino denuncia que lleva dos meses esperando a que le operen de un tumor que «no para de crecer»
  6. 6 La familia de Quéntar que ha perdido su casa, sus gallinas y su maquinaria
  7. 7 El icónico edificio de la plaza de Santo Domingo a la venta por 820.000 euros
  8. 8 El granadino que debía operarse de un tumor este viernes recupera su cita: «Veo la luz al final del túnel»
  9. 9 Se desprende parte de la fachada del convento de Santa Inés en el Albaicín
  10. 10

    Renfe deja fuera a Granada en la conexión con AVE y bus mientras dure la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta mejora los firmes de acceso a El Parador y la Puebla de Vícar

La Junta mejora los firmes de acceso a El Parador y la Puebla de Vícar