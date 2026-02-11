La Junta mejora los firmes de acceso a El Parador y la Puebla de Vícar

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha visitado junto al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, las obras ... de rehabilitación del firme que la Junta de Andalucía ejecuta en el enlace 1 de la carretera A-1051, acceso a Roquetas de Mar desde la Autovía del Mediterráneo (A-7), una actuación incluida en el Programa Anual de Inversiones en Conservación de Carreteras y que cuenta con un presupuesto de 125.433 euros.

Durante la visita, Dolores Martínez ha destacado que «esta actuación responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas una infraestructura con un elevado volumen de tráfico diario», y ha subrayado que «la conservación del firme es fundamental para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en accesos estratégicos como este, que soporta más de 40.000 vehículos al día».

Las obras se ejecutan dentro del contrato de «rehabilitación de firmes en la red de carreteras de Andalucía. lote 1. provincia de Almería» y se desarrollan en la carretera A-1051, una vía convencional desdoblada con dos carriles por sentido, que soporta un tráfico intenso, especialmente en el enlace con la N-340 a, situado en el término municipal de Vícar.

En concreto, «la actuación se centra en el enlace ubicado en el punto kilométrico 1+500, cuyos ramales de incorporación y salida presentaban un notable deterioro de la capa de rodadura, con fisuras, agrietamientos y desgaste generalizado derivados del continuo paso de vehículos, incluidos los de gran tonelaje» ha detallado la delegada.

Se trata de trabajos que consisten en el refuerzo del firme mediante el fresado de la capa de rodadura existente y la posterior pavimentación con hormigón bituminoso en caliente, previa aplicación de riego de adherencia.

Asimismo, se procederá a la reposición de las marcas viales y a la adecuada señalización de la zona de trabajos, garantizando en todo momento la seguridad vial mediante la regulación del tráfico y la habilitación de desvíos alternativos conforme a la normativa vigente.

Para garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras, el tráfico ha sido regulado mediante señalización específica y personal especializado, conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de señalización de obras del Ministerio de Fomento.

Esta intervención se enmarca en la política de la Junta de Andalucía de mantenimiento y conservación de la red autonómica de carreteras, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, prolongar la vida útil de las infraestructuras y ofrecer una circulación más cómoda y segura a los usuarios.