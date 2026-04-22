La Junta Local de Seguridad, contra la violencia de género en Vícar

La Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar ha acogido esta mañana una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad, copresidida en ... este caso por Antonio Hernández de la Torre Chicote, nuevo secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, y el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla.

La Junta Local de Seguridad ha aprobado la modificación del procedimiento operativo que se viene realizando sobre garantías de cumplimiento de las medidas judiciales de protección a víctimas de violencia de género, así como el nuevo protocolo de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local en cuestiones de violencia de género, todo ello inscrito en el convenio de 2021 de adhesión al sistema Viogen, en el que la Policía Local de Vícar participa desde sus inicios.

Con este convenio los agentes de la Policía Local de Vícar podrán mejorar sustancialmente la aplicación de los protocolos y procedimientos concretos de valoración y gestión policial del riesgo de violencia de género que se viene realizando a través del Sistema Viogen.

Para ello, se formará y especializará a todos los miembros de la Policía Local que intervienen, desde sus respectivos ámbitos de actuación, en las situaciones de violencia de género. En estos casos se podrá solicitar el apoyo de la Unidad de Coordinación de Violencia de la Subdelegación del Gobierno, a la que corresponde impulsar una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen en la ejecución de este convenio, que viene dabndo excelentes resultados en el municipio de Vícar.

Se promocionará y estimulará a los usuarios del Cuerpo de Policía Local habilitados en el acceso al Sistema, tanto en modo consulta, como mediante la introducción y actualización de datos significativos para la protección de las víctimas, proporcionadas por la Administración Central Viogen.

En la Junta Local de Seguridad, también se trataron otros asuntos, siempre en la línea de la mejora constante de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Durante la sesión, a la que también ha asistido el responsable de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta, se ha realizado una valoración detallada de la evolución de los datos sobre criminalidad en el municipio durante el último trimestre de 2025 y el primero de este año.

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno ha reafirmado «el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y, unido a ello, en el refuerzo de los medios y recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades ciudadanas y avanzar en la mejora de los dispositivos de seguridad y en la prevención de actividades delictivas».

En el marco de la reunión, se han planteado también nuevas propuestas de actuación a incluir en el Plan de Seguridad Municipal y se han abordado actuaciones específicas de interés para la seguridad en el municipio.

A la reunión asistieron también el comandante de la Guardia Civil, Ricardo, Miras, el teniente José Manuel Vargas, el inspector de la Policía Nacional, Daniel de Frutos, la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Almería, María Dolores Cruz, los concejales de Seguridad Ciudadana, Evaristo López, y Tráfico, José Luis Leseduarte, y el jefe de la Policía Local de Vícar, José Tomas Zamora.