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La Junta Local de Seguridad se ha celebrado en el Consistorio. IDEAL

La Junta Local de Seguridad, contra la violencia de género en Vícar

La Policía Local verá reforzados los protocolos que se vienen realizando desde el sistema Viogen

Javier Cortés

Vícar

Miércoles, 22 de abril 2026, 19:34

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La Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar ha acogido esta mañana una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad, copresidida en ... este caso por Antonio Hernández de la Torre Chicote, nuevo secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, y el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla.

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