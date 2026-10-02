José Manuel Manzano quiere desbloquear el suelo para que se construya vivienda en Vícar

El Partido Popular de Vícar incluirá en su programa electoral para las elecciones municipales de 2027 un plan de dinamización del suelo destinado a impulsar ... la construcción de vivienda en el municipio y ponerla a disposición de los vecinos de Vícar.

El portavoz del PP de Vícar, José Manuel Manzano, ha señalado que una de las prioridades de la próxima legislatura será favorecer que exista una mayor oferta de vivienda en el municipio, generando las condiciones necesarias para que promotores y constructores encuentren en Vícar un lugar atractivo donde desarrollar nuevos proyectos.

«En Vícar necesitamos que se construya vivienda. Hay vecinos que quieren seguir viviendo aquí y, especialmente entre los jóvenes, encontramos muchas personas que no encuentran dónde ir. Nuestro compromiso para 2027 será dinamizar el suelo para que haya más vivienda disponible para nuestros vecinos», ha afirmado Mantano.

La propuesta popular contempla favorecer la puesta en el mercado de suelo apto para la construcción de vivienda, agilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos y revisar las tasas y cargas municipales que puedan suponer un obstáculo o encarecer el desarrollo de nuevas promociones.

Para Mantano, el Ayuntamiento debe contribuir a generar un entorno que haga de Vícar un municipio atractivo para la inversión residencial. «Si queremos que se construya vivienda, tenemos que facilitar que los promotores apuesten por Vícar. Tenemos suelo, tenemos demanda y tenemos vecinos que necesitan encontrar una vivienda. Lo que debemos hacer es conectar esas tres realidades», ha explicado.

El portavoz popular ha incidido en que el objetivo no es únicamente favorecer la construcción, sino conseguir que la nueva vivienda que se genere quede disponible para los vecinos de Vícar, ampliando las posibilidades residenciales existentes en el municipio.

«Queremos que un joven de Vícar que busca independizarse tenga la posibilidad de encontrar una vivienda aquí; que una familia que necesita cambiar de casa pueda hacerlo sin tener que marcharse; y que nuestros vecinos tengan más opciones para seguir haciendo su vida en nuestro municipio», ha destacado.

En este sentido, el Partido Popular de Vícar plantea que la política de suelo y vivienda sea uno de los ejes de su proyecto para 2027, combinando dinamización urbanística, disponibilidad de suelo, reducción de cargas y colaboración con el sector privado para incrementar la oferta residencial.