José Manuel Manzano iniciará el puerta a puerta a pocos meses de las elecciones municipales

A pocos meses de las elecciones municipales los populares se lanzan a la calle a darse a conocer en persona. El portavoz de los populares, ... José Manuel Manzano señala que «las calles del municipio son nuestra oficina, los vecinos son los protagonistas de la vida municipal de Vícar, y es a ellos a quienes nos debemos y a nadie más».

Las municipales son un examen a la gestión del alcalde durante cuatro años, periodo que culmina con la aprobación de la gestión de los caudales públicos o con el rechazo a la totalidad. El municipio de Vícar se caracterizó por la continuidad de los socialistas durante siete legislaturas consecutivas con diferentes niveles de apoyo de las urnas.

El Partido Popular explica que «en la última cita electoral, año 2023, ocurrió un capricho de la ley de D'Hondt, los socialistas no perdieron ningún escaño a pesar de perder más de 400 votos. La existencia de siete partidos con sus restos correspondientes cosechó una victoria agridulce para los socialistas, que mientras veían cómo perdían el apoyo entre los vecinos, mantenían el número de concejales, como en el juego de la silla, en el que uno de los concejales se puede quedar de pie a las puertas del Consistorio».

Asimismo, la formación indica que «caprichos de la ley D'Hondt o no, lo cierto es que la división de voto en un municipio como el de Vícar solo favorece al PSOE, y aunque por la derecha aparezca un partido con escasa voluntad de gobernar y, más bien, con voluntad de imponer un ideario de máximos, lo cierto es que para que exista un cambio de rumbo en el gobierno de Vícar, se necesita capacidad de diálogo y entendimiento. Lo visto hasta ahora en los plenos municipales no alberga esperanza alguna. Los dos concejales de Vox se alían con los socialistas en cada ocasión que se presenta, y siempre en contra de los populares. No hay otro municipio en el que esta pinza, ya velada, pueda reflejarse con mayor nitidez».

A su vez, el PP afirma que «Vox tiene en Vícar dos concejales alineados con los socialistas, juntos forman un frente de quince concejales en contra de la política sensata que están llevando los populares en las diferentes administraciones, la autonómica, la provincial e incluso la municipal, que representa el 90% de la población de la provincia de Almería. Y concretamente en Vícar donde el PP presenta mociones a pleno en las que los quince concejales del frente antipp se alinean contra proposiciones muy demandadas por los ciudadanos».

En este sentido, el PP señala que «y es que no se puede decir que la vida municipal en Vícar sea demasiado agradable, tampoco se espera que sea un camino de rosas. Lo que allí se debate tiene importantes repercusiones en el día a día de los vecinos; el estado de mantenimiento del municipio, de instalaciones, la falta de seguridad en las calles, los elevados impuestos, etc. Son muchos los problemas que padecen los vecinos del municipio y siempre se resuelven siguiendo un mismo patrón: con una patada a la pelota y «pa'lante».

Para finalizar, el Partido Popular de Vícar explica que «ciertamente ha funcionado en estas últimas legislaturas, aunque con ciertos matices; la ausencia de una oposición estable ha dejado camino libre a los feriantes, que, mientras, la audiencia ve la obra de titiriteros, muñecos, cuerdas y relatos artificiales, el Autor observa a la audiencia complacida con la obra, y la audiencia se deja seducir con la paciencia de aquellos niños que en feria solo tienen un tren de la bruja para todos, y que si quieren un buen escobazo tienen que subirse al vagón colorao».