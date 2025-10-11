Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perro presuntamente maltratado por su dueño. R. I.

Investigan a un hombre por dar una paliza a su perro en plena calle en Vícar

El animal ha sido retirado de su dueño de manera preventiva por la Guardia Civil y enviado a una protectora

E. P.

Almería

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:13

Comenta

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha instruido diligencias en calidad de investigado para un varón como presunto autor de un delito de maltrato animal que habría cometido en la localidad de Vícar al dar una paliza a un perro.

Según ha explicado este sábado el instituto armado en una nota, los hechos se iniciaron tras recibirse una llamada telefónica en dependencias oficiales que informaba de un posible caso de maltrato hacia un perro en vía pública, con un comportamiento «agresivo y reiterado» hacia el animal.

Agentes de la Unidad del Seprona procedieron a la comprobación de la veracidad de los hechos, verificando el posible delito contra el animal, de modo que se realizaron las gestiones oportunas para la identificación del presunto autor, así como del animal y su titularidad.

Los agentes se desplazaron al domicilio del propietario del animal, donde se realizó una inspección visual del perro, comprobando que su apariencia coincidía con el ejemplar maltratado. A requerimiento de los agentes, el titular manifestó no disponer en ese momento de la cartilla sanitaria del animal. Posteriormente, mediante lectura de microchip, se verificó la identidad y titularidad del animal.

Dadas las circunstancias, y ante la «sospecha fundada de maltrato», los agentes procedieron a levantar acta de constatación de los hechos y a la retirada preventiva del perro, que fue depositado en una protectora de animales, concertada con la Diputación Provincial, y quedó bajo custodia temporal a disposición de la autoridad judicial competente.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Almería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  3. 3 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  4. 4

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después
  5. 5 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  6. 6 El sueldo de un trabajador de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour y la subida que tendrá en 2026
  7. 7 Un nuevo bulo circula por Whatsapp y alerta: «La IA tendrá acceso a todos tus chats»
  8. 8

    El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima
  9. 9

    Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después
  10. 10 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Investigan a un hombre por dar una paliza a su perro en plena calle en Vícar

Investigan a un hombre por dar una paliza a su perro en plena calle en Vícar