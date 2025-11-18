Investigan una explosión con diez botes de insecticida y un herido en una vivienda de Vícar

La Guardia Civil investiga la explosión ocurrida a primera hora de la mañana del pasado día 15 en el interior de una vivienda del municipio ... de Vícar.

Como resultado de la deflagración una persona resultó herida por quemaduras, tras localizar en la cocina diez botes de insecticida que habían sido vaciados al tiempo que las puertas y ventanas de la estancia se encontraban bloqueados.

El Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) Y (NRBQ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería con el apoyo del Equipo de la Comandancia de Granada, fue activado a raíz de este incidente.

Los agentes observaron evidentes indicios de que la explosión se había producido en la cocina de la vivienda, donde la explosión había arrancado la puerta y quebrado la ventana. En la habitación localizaron diez botes de insecticida.

La ventilación de la cocina se encontraba «anulada por azulejos». Según los indicios, la explosión se debió a la acumulación de gas tras vaciar los diez botes de insecticida y la falta de ventilación al estar la misma bloqueada, la puerta, ventana cerrada y como detonante, la ignición de la hornilla de butano para preparar un café.