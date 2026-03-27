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Internan en régimen cerrado al menor investigado por intentar asesinar a su madre en Vícar

El varón, que ha sido puesto este viernes a disposición judicial, fue arrestado durante la madrugada de este jueves por la Policía Local del municipio

E. P.

Almería

Viernes, 27 de marzo 2026, 17:51

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La autoridad judicial ha acordado el internamiento en régimen cerrado como medida cautelar para el menor de 17 años de edad detenido como presunto autor ... de múltiples cuchilladas a su madre en la cabeza y en el cuello el pasado miércoles en el municipio de Vícar.

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