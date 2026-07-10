La inseguridad en Vícar, uno de los temas del próximo Pleno

La oposición al completo solicitó un pleno extraordinario monográfico para tratar la primera inquietud de los vicarios, la falta de seguridad. En los últimos días ... fueron dos tiroteos en la Cañada Sebastiana y en La Envía Golf los que pusieron de manifiesto la enorme impunidad con la que se mueven los delincuentes peligrosos en Vícar. Además, se produjeron actos violentos entre jóvenes en las fiestas patronales de la Puebla.

«Y es que no pasa un día en el que los vicarios no tengan algún tipo de altercado relacionado con la falta de seguridad. El último informe del Ministerio de Interior revela una subida de la criminalidad en el municipio de Vícar por encima de la media provincial, situándose en el 12% el incremento en relación a periodo anterior, la subida más alta de la provincia», según explica el Partido Popular de Vícar.

Para el portavoz de los populares, José Manuel Manzano «la situación de inseguridad tiene dos componentes diferenciados: la delincuencia y la movilidad vial. En el primer caso, contando con un reducido número de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil patrullando las calles o las fincas agrícolas no tiene un efecto disuasorio sobre los delincuentes y genera una situación de impunidad inmoral, ya que no son perseguidos en los primeros instantes de la comisión del delito y, por tanto, es más difícil la detención y puesta a disposición judicial de los delincuentes«.

En el segundo caso, «la seguridad vial, la falta de iluminación de las calles, la falta de una señalización eficaz o la falta de controles frecuentes, debido a la escasez de agentes de la Policía Local, hace que andar por las calles del municipio sea un peligro, máxime cuando no se puede andar por las aceras y hay que hacerlo por la calle junto a los coches, la estampa es que a partir de la caída de la tarde no hay nadie en las calles por el elevado riesgo de atropellos», indica el portavoz del PP de Vícar.

Además, Manzano señala que «vamos a solicitar que se amplíe la plantilla de la Policía Local y que se inste al Ministerio de Interior de una mayor cobertura nocturna con patrullas que vigilen el campo, en estas fechas el campo se queda merced a los delincuentes».

Asimismo, el portavoz argumenta que «en relación con el cuerpo de la Policía Local, el sindicato Siplg responsabiliza directamente al alcalde del municipio, Antonio Bonilla, de las deficiencias en el cuerpo de Policía Local, por el déficit de efectivos, por el abuso de las horas extra, por los servicios nocturnos que apenas son cubiertos por una pareja de Policía, y muchas noches ni una, y por el escaso salario recibido en relación a los municipios similares».

Para el portavoz de los populares «el municipio de Vícar tiene los impuestos más altos de la provincia y, sin embargo, no goza de los mejores servicios públicos lamentablemente. Necesitamos más seguridad en las calles, que nuestros hijos e hijas, nuestros mayores o las personas con movilidad reducida puedan caminar por el municipio con un mínimo de seguridad, que, a día de hoy, lamentablemente, no disponemos»

Además, el portavoz expone que «en el caso de la Guardia Civil, hemos conocido en un comunicado que se va a cerrar el cuartel de la Benemérita de Roquetas de Mar. Se trata de un cuerpo que cubre Roquetas y los municipios adyacentes cuando es necesario, incluida Vícar, y por tanto la supresión de 200 agentes aumentará aún más la inseguridad en la comarca, ya de por sí insuficiente».

Para Manzano «no entendemos como de los trece municipios andaluces con más de 100.000 habitantes sea el de Roquetas al que se le elimine el cuartel de la Guardia Civil, tememos que los colores políticos estén detrás de esta ignominia, que como ya sabemos tendrá un efecto negativo sobre la seguridad de Vícar. Que el único municipio andaluz sin Guardia Civil, con esa envergadura, es una auténtica cacicada del gobierno de Sánchez. Se trata de un cuerpo experimentado en los delitos del campo o en la lucha contra el narco del que no podemos prescindir».

Recientemente se aprobó en Pleno ordinario la cesión de unos terrenos al Ministerio de Interior para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vícar, para los populares «las malas condiciones del cuartel de Vícar hacen necesaria la construcción de un nuevo cuartel que permita la presencia de más agentes de la Benemérita; el incremento de la delincuencia tanto en las calles como en el campo de Vícar debería ser una prioridad para el gobierno de Sánchez, pero, lamentablemente, sabemos que no lo es. Al igual que la prometida salida de la autovía A7 por la avenida de la Paz, tantos años esperando y nada, sabemos que el futuro cuartel tardará en llegar, y si llega no será gracias a Sánchez».