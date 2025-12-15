La iniciativa 'Azucarillos contra la Violencia de Género' prosigue en Vícar

La campaña de concienciación 'Azucarillos contra la Violencia de Género' puesta en marcha desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar continúa presente en ... la restauración local. Desde que diese comienzo el pasado 19 de noviembre se han repartido miles de sobrecillos de azúcar con mensajes de autoestima, visibilización y concienciación frente a la violencia machista.

Se trata de una iniciativa cuyo origen radica en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer (25 de noviembre). Sin embargo, lo que se pretende es que su impacto se extienda «a lo largo del tiempo porque ésta es una lucha que no empieza y termina en el mes de noviembre», apuntalaba el alcalde, Antonio Bonilla.

Por tanto, la dinámica de la campaña hace llegar estos mensajes a la ciudadanía a través de un gesto tan cotidiano como verter un azucarillo en el café. A su vez, implica en la misma no sólo a los consumidores, sino también a los hosteleros y restauradores del municipio.

Por su parte, desde el Área de Igualdad animan a los vecinos a compartir sus imágenes en redes con estos sobres de azúcar y a tomar parte activa de la lucha contra la violencia de género a través de la denuncia ante posibles casos de abuso y maltrato. Para ello, el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Vícar presta asistencia de manera presencial en Plaza Cervantes,1 (Las Cabañuelas) o a través del teléfono 655593808/ 950553069.