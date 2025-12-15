Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los azucarillos. IDEAL

La iniciativa 'Azucarillos contra la Violencia de Género' prosigue en Vícar

El Ayuntamiento reparte miles de sobres de azúcar con mensajes de concienciación y visibilidad

J. C.

Vícar

Lunes, 15 de diciembre 2025, 19:26

Comenta

La campaña de concienciación 'Azucarillos contra la Violencia de Género' puesta en marcha desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar continúa presente en ... la restauración local. Desde que diese comienzo el pasado 19 de noviembre se han repartido miles de sobrecillos de azúcar con mensajes de autoestima, visibilización y concienciación frente a la violencia machista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en el exclusivo aceite de oliva virgen extra Dcoop por tiempo limitado
  2. 2 La nieve llega a Granada este martes: estos son los 31 pueblos en los que podría nevar
  3. 3 «El señor dejó el coche así y se fue»: lo empotró contra un bar de Granada, volcado y de canto
  4. 4 Muere un hombre en la puerta de una discoteca en Sierra Nevada
  5. 5 El primer gran temporal se lleva parte de Playa Granada
  6. 6 La UGR subirá el precio de los comedores a los estudiantes: esto costarán desde ahora
  7. 7

    La cápsula del tiempo de Granada: aparecen restos de 30 siglos en el hueco de un ascensor
  8. 8 Salvador, el dentista de Granada que convierte su consulta en una casa para sus pacientes
  9. 9 El profesor granadino que prepara las oposiciones cinco veces más rápido
  10. 10

    La muerte a golpes de Irene en su caravana y el arduo camino hasta esclarecer el crimen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La iniciativa 'Azucarillos contra la Violencia de Género' prosigue en Vícar

La iniciativa &#039;Azucarillos contra la Violencia de Género&#039; prosigue en Vícar