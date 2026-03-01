Impulsan la participación de estudiantes en una exposición sobre mujeres represaliadas durante el franquismo

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Vícar, en coordinación con los institutos del municipio, ha organizado una serie de visitas educativas a la exposición « ... Presas de Franco. La mujer en la dictadura franquista», una muestra compuesta por 55 fotografías en blanco y negro que recuperan la memoria de mujeres silenciadas, castigadas o perseguidas por el régimen.

Entre el 3 y el 6 de marzo, alrededor de 200 alumnos y alumnas de Secundaria y Bachillerato recorrerán la exposición en el Teatro Auditorio de Vícar, donde se inaugurará oficialmente el próximo lunes 2 de marzo a las 20:00 horas.

A la inauguración asistirán su comisario, Luis Naranjo Cordobés, historiador y primer Director General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía durante el cogobierno PSOE–IU, además de figura destacada del memorialismo andaluz; y María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU en Almería y candidata de Por Andalucía.

El coordinador local de IU Vícar, José Antonio Barrera Espín, destaca que esta iniciativa «no es solo una actividad cultural, sino un ejercicio de justicia y de pedagogía democrática». Según Barrera, acercar esta memoria a los jóvenes es fundamental.

«Muchos de ellos no han oído nunca estas historias. No saben que hubo mujeres encarceladas, rapadas, humilladas o expulsadas de sus pueblos solo por pensar distinto o por ser familiares de represaliados. Recuperar sus rostros y sus nombres es una forma de reparar, pero también de educar en igualdad y en derechos».

Para facilitar ese aprendizaje, IU Vícar ha enviado a cada centro educativo una Guía Didáctica diseñada para trabajar los contenidos antes, durante y después de la visita. «Queríamos que no fuera una exposición para mirar y pasar de largo, sino una experiencia que invite a reflexionar, a preguntar y a entender de dónde venimos», explica Barrera.

La muestra forma parte del programa municipal de actividades por el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y pone el foco en una memoria que durante décadas quedó relegada a un segundo plano.

«Cuando hablamos de represión franquista, muchas veces pensamos en hombres fusilados o encarcelados, pero las mujeres sufrieron una violencia específica, más silenciosa y más cotidiana», señala el coordinador local. «Fueron castigadas por su ideología, pero también por su autonomía, por su forma de vivir, por no encajar en el modelo de mujer sumisa que el régimen imponía».

Barrera subraya que esta exposición «no pretende abrir heridas, sino reconocerlas». Y añade: «La memoria democrática no es un asunto del pasado, es una herramienta para construir ciudadanía. Si queremos una sociedad más justa e igualitaria, necesitamos que las nuevas generaciones conozcan estas historias y entiendan por qué hoy seguimos celebrando el 8M».