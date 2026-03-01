Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Imagen del cartel informativo. IDEAL

Impulsan la participación de estudiantes en una exposición sobre mujeres represaliadas durante el franquismo

Vícar ·

La exposición se realiza en el Teatro Auditorio de Vícar y es una muestra de 55 fotografías en blanco y negro de la dictadura

J. C.

Vícar

Domingo, 1 de marzo 2026, 02:31

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Vícar, en coordinación con los institutos del municipio, ha organizado una serie de visitas educativas a la exposición « ... Presas de Franco. La mujer en la dictadura franquista», una muestra compuesta por 55 fotografías en blanco y negro que recuperan la memoria de mujeres silenciadas, castigadas o perseguidas por el régimen.

