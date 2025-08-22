Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido grave el conductor de un camión tras una colisión por alcance en la A-7 a la altura de Vícar

El accidente entre dos camiones deja hasta cinco kilómetros de retenciones

E. P.

Almería

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:14

El conductor de un camión ha resultado herido grave tras la colisión por alcance con un vehículo similar en el kilómetro 800 de la autovía A-7 a su paso por Vícar, sentido Murcia, lo que además ha dejado hasta cinco kilómetros de retenciones.

Un portavoz del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía ha explicado a Europa Press que sobre las 10.25 horas se recibió un aviso que alertaba del accidente entre dos camiones justo antes de la salida de la autovía hacia el municipio de Roquetas de Mar.

Así, se movilizaron a los medios de emergencias y efectivos sanitarios, que trasladaron en ambulancia al herido, que presentaba un traumatismo en la cabeza. Según mantenimiento, se mantiene cortado el carril derecho de la vía a lo largo de unos cinco kilómetros en los que hay retenciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4 Sanidad retira una crema hidratante muy conocida por contener bacterias infecciosas
  5. 5 Así llega la DANA a Andalucía: las ciudades con lluvias este fin de semana
  6. 6

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  9. 9 La playa virgen de Andalucía que se mantiene libre de turistas incluso en pleno verano
  10. 10

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Herido grave el conductor de un camión tras una colisión por alcance en la A-7 a la altura de Vícar

Herido grave el conductor de un camión tras una colisión por alcance en la A-7 a la altura de Vícar