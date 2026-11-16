'¿Hablamos de salud mental? Toma asiento': Vícar aborda la Salud Mental con unas jornadas

El equipo Eracis + de Vícar celebró el pasado jueves unas jornadas sobre Salud Mental en la Casa de la Juventud y el Deporte, con el ... objetivo de abordar desde diferentes perspectivas los problemas de salud relacionados con la mente. Las jornadas '¿Hablamos de salud mental? Toma asiento', buscaban profundizar en el conocimiento sobre algunas de las afecciones más comunes en lo que se refiere a la Salud Mental y, como señaló el alcalde, Antonio Bonilla, «es básico promover hábitos de salud y proponer un trabajo multidisciplinar que favorezca la salud mental».

Las jornadas sirvieron para reunir a profesionales de distintos ámbitos para reflexionar sobre la importancia del bienestar psicológico. Entre ellos cabe destacar el psicólogo Juan de Dios García, cuya trayectoria combina la atención psicológica, el trabajo en el ámbito de las adicciones y la salud mental, y el acompañamiento a personas en procesos de cambio.

También desarrolla acciones formativas y talleres relacionados con el autoconocimiento y la inteligencia emocional. Junto a él participó también la técnica municipal especializada en adicciones, Antonia Peña, educadora social en Servicios Sociales Comunitarios desde diciembre de 2007 y vinculada al programa 'Ciudades ante las Drogas' desde 1999.

Las jornadas contaron también con la participación de la orientadora Carmen María Camacho, coordinadora de Mediación Familiar en la Facultad de Derecho de Granada y autora de publicaciones sobre atención familiar y orientación escolar. Muy interesantes también las aportaciones del joven Iván Fernández, subcampeón del mundo y campeón de España, que comenzó a practicar gimnasia rítmica a los ocho años y cuya trayectoria destaca por el esfuerzo, la constancia y la superación de barreras y estereotipos en el deporte.

Todos ellos, de la mano de los profesionales del equipo Eracis + de Vícar, quienes analizaron de qué forma influyen el estrés crónico, conocido como síndrome de Burnout, o el desempleo de larga duración en nuestra salud mental; la prevención de adicciones, la salud mental en adolescentes; o el deporte como motor de salud, inclusión, igualdad o superación personal.

Las jornadas proponían conversar de manera cercana sobre inclusión, oportunidades, acompañamiento y calidad de vida, y fueron organizadas a través del grupo de trabajo de Eracis+ para fomentar la prevención, el conocimiento y una atención integral a la salud mental. Con ellas además, se pretendía visibilizar la importancia de cuidar la salud mental y de generar espacios donde las personas puedan hablar, ser escuchadas y pedir apoyo sin sentirse juzgadas.

Las intervenciones abordaron esta cuestión desde distintas perspectivas: la psicológica, la prevención de las adicciones, la educación y el acompañamiento a adolescentes, y el deporte como herramienta de bienestar, inclusión y superación. También se puso en valor el trabajo conjunto de profesionales, entidades, recursos y ciudadanía.

El Plan Local de Inclusión Social en Zona Eraccis es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la Eracis + 'Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas' que está cofinanciada por Fondo Social Europeo y por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.