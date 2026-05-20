Una gran fiesta de Primavera y la actuación de Huecco para finalizar los talleres culturales y deportivos de Vícar

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha anunciado la celebración este viernes día 22 de la clausura de la temporada de los diferentes clubes y ... talleres deportivos y culturales del municipio, en la que quiere ser la gran Fiesta de la Primavera de Vícar, que contará con la actuación estelar del cantante extremeño Huecco.

La fiesta se va a desarrollar a lo largo de toda la tarde en el Plaza Anfiteatro de los Pueblos de América, en Las Cabañuelas. Antonio Bonilla ha aprovechado la presentación para hacer un llamamiento a todos los vecinos de Vícar, y muy especialmente a los jóvenes para que acudan «tanto a los conciertos y actividades programadas en esta jornada de convivencia del mundo del deporte y de la cultura de nuestro pueblo».

A lo largo de toda la tarde se irán sucediendo las actuaciones, pensadas para un público diverso y de diferentes edades, que comenzarán a las 17.00 horas con una actuación de pop coreano con KPop Alma, a la que seguirá una nueva actuación de la Dj local, Miriam Amat, como prólogo a la gran actuación de Ivan Sevillano, conocido artísticamente como Huecco.

Y como broche final una selección musical a cargo del DJ Efe Jefe que amenizará el fin de fiesta. Además, habrá una barra con bebidas y comida atendida por la Asociación de Vecinos de Las Cabañuelas.

Con esta iniciativa se pretende poner en valor el enorme potencial, tanto a nivel deportivo, como en el ámbito de la cultura, que ofrece el municipio de Vícar, y quiere convertirse en un reconocimiento más por parte del Ayuntamiento al esfuerzo constante que desde los clubes y los talleres municipales se viene realizando durante el año para poner en lo más alto a nuestros deportistas y artistas locales.