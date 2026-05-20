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Una gran fiesta de Primavera y la actuación de Huecco para finalizar los talleres culturales y deportivos de Vícar

Tendrá lugar este viernes en la Plaza Anfiteatro de Las Cabañuelas con K-Pop Alma, Miriam Amat y Dj Efe Jefe

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La juventud disfruta de unos festejos en el municipio.
La juventud disfruta de unos festejos en el municipio. (IDEAL)

Javier Cortés

Vícar

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha anunciado la celebración este viernes día 22 de la clausura de la temporada de los diferentes clubes y ... talleres deportivos y culturales del municipio, en la que quiere ser la gran Fiesta de la Primavera de Vícar, que contará con la actuación estelar del cantante extremeño Huecco.

La fiesta se va a desarrollar a lo largo de toda la tarde en el Plaza Anfiteatro de los Pueblos de América, en Las Cabañuelas. Antonio Bonilla ha aprovechado la presentación para hacer un llamamiento a todos los vecinos de Vícar, y muy especialmente a los jóvenes para que acudan «tanto a los conciertos y actividades programadas en esta jornada de convivencia del mundo del deporte y de la cultura de nuestro pueblo».

A lo largo de toda la tarde se irán sucediendo las actuaciones, pensadas para un público diverso y de diferentes edades, que comenzarán a las 17.00 horas con una actuación de pop coreano con KPop Alma, a la que seguirá una nueva actuación de la Dj local, Miriam Amat, como prólogo a la gran actuación de Ivan Sevillano, conocido artísticamente como Huecco.

Y como broche final una selección musical a cargo del DJ Efe Jefe que amenizará el fin de fiesta. Además, habrá una barra con bebidas y comida atendida por la Asociación de Vecinos de Las Cabañuelas.

Con esta iniciativa se pretende poner en valor el enorme potencial, tanto a nivel deportivo, como en el ámbito de la cultura, que ofrece el municipio de Vícar, y quiere convertirse en un reconocimiento más por parte del Ayuntamiento al esfuerzo constante que desde los clubes y los talleres municipales se viene realizando durante el año para poner en lo más alto a nuestros deportistas y artistas locales.

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Una gran fiesta de Primavera y la actuación de Huecco para finalizar los talleres culturales y deportivos de Vícar

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