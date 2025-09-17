Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel del evento que se celebra en Vícar durante estos días. IDEAL

Gincana, talleres y circuito de agilidad por la Semana de la Movilidad en Vícar

Entre las diversas actuaciones a llevar a cabo se encuentra una tarde de juegos y talleres en el Parque de la Infancia este jueves

J. C.

Vícar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:38

El Ayuntamiento de Vícar celebra un año más la Semana Europea de la Movilidad que tiene lugar del 16 al 22 de septiembre y lo hace desde su firme compromiso con la seguridad vial y el medio ambiente. «Desde el municipio llevamos años trabajando y difundiendo la cultura de la seguridad», ha recordado Antonio Bonilla, alcalde del municipio. Por ello, la adhesión a la Semana Europea de la Movilidad es «una continuación de todas las acciones llevadas a cabo desde el consistorio con el mismo objetivo».

Así, del 16 al 22 de septiembre se llevarán a cabo distintas actuaciones en defensa del mensaje promovido por la Unión Europea, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la DGT (Dirección General de Tráfico), a los que se suma el Ayuntamiento de Vícar.

Durante toda la semana estará activa la Gincana saludable por el Bulevar Ciudad de Vícar y el concurso de dibujo en los centros escolares del municipio. La Gincana saludable consta de 10 pistas distribuidas a lo largo del Bulevar Ciudad de Vícar (3km aproximadamente) que podrán completarse en uno o varios días. Cada una de las pistas formulará una pregunta a los participantes, que deberán enviar sus respuestas por WhatsApp (652813875) y entrar así en el sorteo de numerosos premios.

Además, en esta ocasión, desde el municipio se promueven actividades especialmente dirigidas a la infancia y las familias con una gran tarde de talleres el próximo jueves 18. A partir de las 17.00h el Parque de la Infancia de Vícar se llenará de vida y creatividad con talleres como el de camisetas, llaveros de matrícula, chapas, señales de tráfico, show musical y circuito de agilidad.

Por otra parte, el fomento de la actividad física y la movilidad sostenible continuará en la jornada del viernes 19 con un taller de zumba y juegos populares. La fiesta, con la colaboración de Mar de Zumba y 3Duendes, se desarrollará de 18.00 a 20.00h en La Envía.

Año tras año, la Semana Europea de la Movilidad gira en torno a la celebración del Día Mundial sin Coche (22 de septiembre), ocasión en la que se anima a las familias a utilizar medios como la bicicleta o la caminata para llevar a los menores a sus centros así como para realizar sus actividades cotidianas en la medida de lo posible. De esta forma no solo se reduce la contaminación, sino las posibles aglomeraciones y se favorece la actividad física de mayores y niños.

Cabe recordar que, a través del Centro de educación Vial y junto a la Policía Local, el Ayuntamiento de Vícar pone en marcha numerosas actuaciones a lo largo de todo el año en defensa de una movilidad más sostenible y segura. Muestra de ello son, por ejemplo, las sucesivas ediciones de los cursos de educación vial dirigidas a alumnado de todas las edades; cursos especializados para embarazadas, residencias y tercera edad, entre otras.

