Gincana, talleres y circuito de agilidad por la Semana de la Movilidad en Vícar Entre las diversas actuaciones a llevar a cabo se encuentra una tarde de juegos y talleres en el Parque de la Infancia este jueves

El Ayuntamiento de Vícar celebra un año más la Semana Europea de la Movilidad que tiene lugar del 16 al 22 de septiembre y lo hace desde su firme compromiso con la seguridad vial y el medio ambiente. «Desde el municipio llevamos años trabajando y difundiendo la cultura de la seguridad», ha recordado Antonio Bonilla, alcalde del municipio. Por ello, la adhesión a la Semana Europea de la Movilidad es «una continuación de todas las acciones llevadas a cabo desde el consistorio con el mismo objetivo».

Así, del 16 al 22 de septiembre se llevarán a cabo distintas actuaciones en defensa del mensaje promovido por la Unión Europea, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la DGT (Dirección General de Tráfico), a los que se suma el Ayuntamiento de Vícar.

Durante toda la semana estará activa la Gincana saludable por el Bulevar Ciudad de Vícar y el concurso de dibujo en los centros escolares del municipio. La Gincana saludable consta de 10 pistas distribuidas a lo largo del Bulevar Ciudad de Vícar (3km aproximadamente) que podrán completarse en uno o varios días. Cada una de las pistas formulará una pregunta a los participantes, que deberán enviar sus respuestas por WhatsApp (652813875) y entrar así en el sorteo de numerosos premios.

Además, en esta ocasión, desde el municipio se promueven actividades especialmente dirigidas a la infancia y las familias con una gran tarde de talleres el próximo jueves 18. A partir de las 17.00h el Parque de la Infancia de Vícar se llenará de vida y creatividad con talleres como el de camisetas, llaveros de matrícula, chapas, señales de tráfico, show musical y circuito de agilidad.

Por otra parte, el fomento de la actividad física y la movilidad sostenible continuará en la jornada del viernes 19 con un taller de zumba y juegos populares. La fiesta, con la colaboración de Mar de Zumba y 3Duendes, se desarrollará de 18.00 a 20.00h en La Envía.

Año tras año, la Semana Europea de la Movilidad gira en torno a la celebración del Día Mundial sin Coche (22 de septiembre), ocasión en la que se anima a las familias a utilizar medios como la bicicleta o la caminata para llevar a los menores a sus centros así como para realizar sus actividades cotidianas en la medida de lo posible. De esta forma no solo se reduce la contaminación, sino las posibles aglomeraciones y se favorece la actividad física de mayores y niños.

Cabe recordar que, a través del Centro de educación Vial y junto a la Policía Local, el Ayuntamiento de Vícar pone en marcha numerosas actuaciones a lo largo de todo el año en defensa de una movilidad más sostenible y segura. Muestra de ello son, por ejemplo, las sucesivas ediciones de los cursos de educación vial dirigidas a alumnado de todas las edades; cursos especializados para embarazadas, residencias y tercera edad, entre otras.