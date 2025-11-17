Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs

La comunidad escolar de Vícar se está volcando como en años anteriores en la organización del IV Encuentro Municipal de AMPAs del municipio, que se ... va a desarrollar el próximo sábado 22 de noviembre, en una jornada de convivencia.

Una cita que está prevista que reúna en la Villa de Vícar a cerca de un millar de personas en Vícar pueblo, entre padres y madres, alumnos y directivos de los diferentes centros educativos del municipio. El programa de la jornada está ya prácticamente decidido y en él se incluyen un sinfín de actividades, que culminarán con un almuerzo de convencía en las pistas polideportivas de la Villa de Vícar.

Durante toda la jornada del sábado 22, la comunidad escolar de la totalidad de centros educativos del municipio disfrutarán de una gimcana familiar que girará sobre los derechos de la infancia, una gran feria hinchable, fotomatón, talleres educativos, zona de bebeteca, juegos medievales, una zona destinada a los jóvenes, con juegos de mesa y estrategia, Just Done, Scalextric y carreras de orientación.

Para animar la jornada y aportar un poco de humor y disfrutar en familia, se programó la actuación del, malabarista y payaso madrileño, Javi Javichy. Un showman, con 18 años de carrera profesional y más de 5.000 funciones en Europa, Japón y América, que traerá a Vícar un espectáculo fresco, con la risa como hilo conductor.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «con este nuevo encuentro buscamos promover la participación de todos los que intervienen en la educación de nuestros hijos y nuestros nietos y para ello estamos organizando una fiesta participativa y vecinal de toda la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar la educación de niños y jóvenes en el municipio».

Como cada año y tras el traslado de los participantes en autobús desde sus respectivos centros escolares y la recepción de los asistentes, darán comienzo las diferentes actividades y talleres que se organizaron con las aportaciones de todas las AMPAs del municipio.