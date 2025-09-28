Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las charlas informativas a voluntarios y agentes. IDEAL

Fundación Caja Rural Granada hará entrega de un DEA por su plan 'Corazón Rural'

Vícar ·

Agentes de Policía Local y Protección Civil han participado en la jornada de formación

J. C.

Vícar

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:05

Antonio Bonilla ha participado hace unos días en el curso de primeros auxilios y uso del desfibrilador donado por la Fundación Caja Rural Granada. Se trata de una sesión previa donde algunos de los miembros del cuerpo de Policía Local y voluntarios de Protección Civil han aprendido sobre su manejo y mantenimiento.

Durante la jornada también han estado presentes el concejal de Seguridad Ciudadana, Evaristo López; la directora de Caja Rural Granada en Vícar, Ana Parra Pérez y el director del programa 'Salvemosnuestrocorazón', Javier Fernández.

La donación del dispositivo por parte de la Fundación Caja Rural Granada se enmarca dentro del programa de cardioprotección 'Corazón Rural'. Concretamente, la fundación hará entrega en las próximas semanas de un Desfibrilador Externo Automatizado que servirá para equipar uno de los coches patrulla de Policía Local.

Aunque en la sesión de hoy, celebrada en el Centro de Educación Vial de Vícar, solo han participado algunos miembros del cuerpo, desde el Ayuntamiento de Vícar se está organizando la formación extensiva al conjunto total de agentes.

Esta nueva incorporación a los sistemas de auxilio y protección ciudadana viene a reforzar la acción diaria de Policía Local y Protección Civil en el marco de la Cultura de la Seguridad abanderada por el Ayuntamiento de Vícar desde hace décadas.

