Francisco Martín anuncia la primera quedada 'Social Gump' en Vícar

El corredor vicario Francisco Martín, «Tractorman», abanderado de la ONG unoentrecienmil.org, sigue adelante con su proyecto solidario y haciendo kilómetros para completar su Reto ... Tractorgump, con el que no para de sumar euros que se destinarán a la investigación de la leucemia infantil. En esta ocasión, el corredor ha convocado una quedada solidaria, 'Social Gum' que va a tener lugar el próximo domingo día 19 entre las 9.00 horas y las 13.00 horas en los aparcamientos del Centro Comercial de Vícar Viapark.

La cita solidaria consistirá en un recorrido de dos kilómetros alrededor de la zona de aparcamientos, en el que cada participante podrá ir al ritmo que prefiera y dar las vueltas que quiera. Además, pensando quien no quiera o no pueda correr, podrán acudir y disfrutar sin más de un ambiente solidario y familiar.

No es precio por lo tanto inscribirse para participar ni avisar a nadie. Simplemente el que quiera puede acudir y sumarse a la quedada como prefiera, ya sea corriendo, haciendo marcha o paseando. Los participantes dispondrán de avituallamiento y quienes lo deseen podrán colaborar con la causa adquiriendo dorsales solidarios o merchandising en un stand solidario. Habrá además muchas sorpresas y actividades extras, junto a un photocall especial y diferente. El organizador ha hecho un llamamiento para que se dé la máxima visibilidad a este y a todos los proyectos solidarios que está llevando a cabo mediante publicaciones y fotos en redes sociales.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que siempre ha destacado la ingente labor altruista de este vecino vicario, ha querido poner en valor «los fines solidarios de esta cita, que, a buen seguro, tendrá una excelente respuesta ciudadana».

El último reto deportivo de Tractorman: convertirse en Forrest Gump, está en marcha desde el año pasado y con él pretende dar visibilidad y recaudar el máximo para la Fundación Unoentrecienmil.org, recorriendo en este caso la misma distancia, en el mismo tiempo e incluso con el mismo atuendo que el personaje de ficción. En total Francisco Martín correrá 30.000 kilómetros a través de entrenamientos y carreras diarias a lo largo de más de 3 años (concretamente y según la ficción 3 años, 2 meses, 14 días y 16 horas).

La ONG unoentrecienmil.org, destinataria de todo el dinero recaudado, lucha por combatir la leucemia infantil y cuenta con la participación de numerosos rostros conocidas del mundo del cine y de la televisión, como Luis Tosar, Blanca Suárez, Roberto Leal o Penélope Cruz, entre otros. Respecto a la enfermedad, señalar que uno de cada tres casos de cáncer infantil son leucemia, de la que se detectan un total de 350 nuevos casos cada año y que causa la muerte a dos de cada diez de los menores que la sufren.