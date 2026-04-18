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Una de las rutas realizadas por Francisco Martín. IDEAL

Francisco Martín anuncia la primera quedada 'Social Gump' en Vícar

Tractorman anuncia para este domingo una cita solidaria por la leucemia infantil en el parking de Viapark

Javier Cortés

Vícar

Sábado, 18 de abril 2026, 21:15

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El corredor vicario Francisco Martín, «Tractorman», abanderado de la ONG unoentrecienmil.org, sigue adelante con su proyecto solidario y haciendo kilómetros para completar su Reto ... Tractorgump, con el que no para de sumar euros que se destinarán a la investigación de la leucemia infantil. En esta ocasión, el corredor ha convocado una quedada solidaria, 'Social Gum' que va a tener lugar el próximo domingo día 19 entre las 9.00 horas y las 13.00 horas en los aparcamientos del Centro Comercial de Vícar Viapark.

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