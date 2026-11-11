fisioterapia y salud sexual: así fueron Las III Jornadas de Mujer, Salud y Deporte de Vícar

Hasta 120 mujeres participaron el pasado sábado en las III Jornadas Mujer, Salud y Deporte organizadas por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar. ... Una edición que, bajo el eslogan «Cuida hoy la mujer que quieres ser mañana» abordó diferentes aspectos de la salud de la mujer de mano de grandes profesionales.

Desde las nueve de la mañana daba comienzo esta cita, que se desarrolló en el inmejorable entorno del Hotel Envía Golf, con el discurso de apertura del alcalde, Antonio Bonilla. Desde el salón de ponencias el regidor municipal deseaba a todas las asistentes una provechosa jornada «para el aprendizaje, la convivencia y el encuentro».

La primera charla llegó de la mano de la doctora Gracia Fernández Moya quien abordó la temática 'Vivir sin tranquilizantes es posible'. Durante la misma, la doctora arrojó un poco de luz sobre los datos de consumo de ansiolíticos, sus beneficios y riesgos, con especial incidencia en que se trata de un tratamiento temporal y «por lo tanto, sí es posible llevar una vida de calidad sin ellos». Todo este proceso, matizó, debe ir acompañado de un seguimiento y pauta médica personalizada.

Otra de las áreas tratadas fue la de la fisioterapia y, más concretamente, la del cuidado del suelo pélvico. En esta disciplina intervinieron las codirectoras de Clínica Bemu Ana María Capel y Paloma Martínez, aportando nociones fundamentales sobre qué es el suelo pélvico, su funcionamiento, principales patologías y cómo involucrarlo de manera efectiva en la actividad física y diaria.

En este caso, la sesión teórica fue acompañada de un ejercicio práctico y recomendaciones. Por su parte, no podía faltar un espacio dedicado a la nutrición con un enfoque específico en la salud de la mujer. Así, la dietista y nutricionista Rocío Castaño realizó un abordaje de la misma a través de las diferentes etapas vitales como la edad reproductiva, perimenopausia y menopausia, aportando claves y resolviendo dudas en este campo.

La cuarta y última charla llegó de la mano del sexólogo Jesús Alonso, quien ofreció una sesión distendida y cercana para hablar sobre autoestima, salud sexual y afectividad. En este sentido, el especialista incidió en el autoconocimiento y la comunicación. Por último, Mar de Zumba puso en pie a todas las participantes para disfrutar de una entretenida clase de baile con la que movilizar el cuerpo antes del almuerzo de convivencia.

Esta tercera edición de las Jornadas Mujer, Salud y Deporte pone de manifiesto el interés y demanda por parte del colectivo de actividades específicas donde el conocimiento, la divulgación y el ocio se fusionan. El resultado ha sido un exitoso encuentro con la tarea de continuar trabajando en el impulso de este tipo de eventos.