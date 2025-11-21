Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Palacio de Justicia de Almería.

Fiscalía mantiene su petición de 20 años de cárcel por el crimen de Vícar

La última sesión del jucio se centra en los informes finales y está previsto que el tribunal entregue el lunes al jurado el objeto del veredicto

E. P.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:20

La Fiscalía ha mantenido este viernes sus peticiones iniciales en la tercera sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial de ... Almería por el crimen cometido en enero de 2023 en una vivienda del paraje Canal del Pozo Escudero, en Vícar, donde el acusado, A. E. M., está procesado por la muerte violenta de su vecino D. E. A., a quien habría asaltado dentro del cortijo con un mazo y un destornillador.

