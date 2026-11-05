La Fiscalía de Andalucía unifica criterios en Vícar para frenar la reincidencia al volante y regular los patinetes

El municipio almeriense de Vícar se ha convertido este jueves en el epicentro autonómico de la seguridad vial y la coordinación judicial con la celebración ... del Congreso Andaluz sobre Siniestros Viales. Este encuentro, promovido por la Fiscalía de Andalucía, ha reunido a más de un centenar de mandos y jefes de las Policías Locales de municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, así como a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscales especializados y responsables de los distintos servicios de emergencias.

Durante las jornadas, inauguradas por la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y el fiscal delegado de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, el Ministerio Público ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de adoptar un enfoque integral y técnico ante las nuevas realidades del tráfico urbano. Tárrago ha enfatizado durante su intervención que la actuación de la justicia en este ámbito no debe encorsetarse en la mera aplicación de reglamentos o la tramitación de infracciones administrativas, recalcando que la seguridad vial no consiste únicamente en cumplir las normas de circulación, sino que su objetivo fundamental es proteger la vida humana.

Uno de los principales avances abordados en la cumbre técnica celebrada en Vícar ha sido la unificación de criterios para la elaboración de informes criminológicos dentro de los atestados policiales. Esta medida busca dotar a jueces, fiscales y abogados defensores de un análisis de evaluación de riesgos riguroso y normalizado que trascienda la constatación del hecho delictivo puntual. Según ha detallado la fiscal superior, este instrumento técnico permitirá distinguir con precisión entre el infractor ocasional y el multirreincidente, con el objetivo de poder adoptar medidas cautelares o penas que respondan al perfil de riesgo real del conductor y evitar que conductas de alta peligrosidad al volante queden sepultadas bajo una acumulación de sanciones administrativas o respuestas penales estandarizadas.

Junto a esta herramienta de análisis de conducta, en el congreso se han introducido otras novedades operativas clave para la instrucción de los delitos de tráfico. Entre ellas destaca la implantación de un atestado unificado digital, concebido como una plataforma homogénea que agilice la tramitación electrónica entre las plantillas de la Policía Local y los juzgados. Asimismo, se han analizado las nuevas instrucciones sobre el uso de cámaras de uso personal por parte de los agentes, regulando su valor probatorio y la preservación de la cadena de custodia en las intervenciones viales. El encuentro ha servido también para capacitar a las jefaturas policiales en la inspección técnica dirigida a detectar la manipulación fraudulenta y el alteramiento de los limitadores de velocidad en los vehículos de movilidad personal.

La proliferación incesante de los vehículos de movilidad personal en las calles y zonas peatonales ha centrado gran parte del debate del congreso. El fiscal delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez León, se ha mostrado firmemente partidario de implantar una formación básica reglada impartida a través de las autoescuelas para los usuarios de patinetes eléctricos de cara a que puedan circular con normalidad por los cascos urbanos. Rodríguez León ha advertido de la distorsión conceptual que existe actualmente entre los usuarios de estos medios de transporte, señalando que se trata de un sistema de desplazamiento barato y no bien entendido sobre el que se ha legislado mucho respecto a las características del aparato, pero nada sobre la formación del conductor.

El representante del Ministerio Público ha subrayado que los usuarios de patinetes no son peatones, sino conductores de un vehículo que deben cumplir las mismas normas de tráfico que el resto de los usuarios de la vía. En este sentido, ha remarcado que adquirir uno de estos aparatos en un centro comercial y salir a circular sin conocimientos esenciales supone un peligro directo tanto para los propios usuarios como para colectivos vulnerables, entre los que ha citado a jóvenes y ancianos. Rodríguez León ha alertado del aumento continuo de la siniestralidad vinculada a estos vehículos, favorecido por su bajo coste, la ausencia de ruido térmico y su uso en espacios compartidos como aceras o carriles bici. Ana Tárrago ha respaldado íntegramente esta propuesta, revelando que varias de las iniciativas planteadas desde la Fiscalía andaluza sobre la regulación de los patinetes han sido ya elevadas y asumidas a nivel nacional por la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial.

Tárrago alerta sobre el «notable incremento» de alijos de droga

Aprovechando su presencia en Vícar, la fiscal superior ha analizado ante los medios de comunicación otros asuntos de gravedad que afectan a la administración de justicia en la comunidad autonómica, alertando del notable incremento en la entrada de alijos de hachís y cocaína a través de la costa de Almería. Tárrago ha explicado que, aunque las redes del crimen organizado se encuentran más asentadas en la Costa del Sol, la efectividad del plan de seguridad puesto en marcha en 2018 por el Ministerio del Interior en el Estrecho de Gibraltar ha desplazado parte de la actividad delictiva hacia el litoral almeriense debido a su posición geográfica.

La fiscal superior ha advertido de que los medios materiales y logísticos de las organizaciones delictivas superan con frecuencia a los recursos disponibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales y fiscales. Por ello, ha reclamado un incremento urgente de las plantillas y los recursos humanos, recordando que el tráfico de drogas lleva aparejado un amplio abanico de actividades criminales asociadas.

En el repaso a la actualidad judicial, Tárrago ha calificado también de casi insostenible la situación organizativa que atraviesa la Fiscalía de Ceuta debido a la crisis migratoria desencadenada el pasado 31 de julio, la cual continúa sin resolverse tras más de tres meses. A pesar de que la Fiscalía General del Estado atendió con rapidez la petición de incorporar a tres fiscales de refuerzo mediante un concurso extraordinario, la carga de trabajo sigue siendo excesiva para los profesionales de la zona, viéndose agravada por la reanudación en septiembre de las vistas civiles y penales tras el parón estival de agosto.