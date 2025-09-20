Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, supervisa las obras. IDEAL

Finalizan las obras en la red de drenaje del Bulevar Ciudad de Vícar

Antonio Bonilla supervisa los trabajos para mejorar la infraestructura que se afectó por la DANA

J. C.

Vícar

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:32

El Alcalde de Vícar supervisó a lo largo de estos días el desarrollo de las obras de restitución de la red de drenaje en el Bulevar Ciudad de Vícar, afectada por la DANA del pasado mes de noviembre.

Antonio Bonilla, acompañado del coordinador de obras del Ayuntamiento de Vícar José Miguel Galera, explicó que se trata de una actuación que vendrá, no solo a reparar la infraestructura dañada, sino mejorar el sistema de prevención frente a posibles nuevas DANAs.

Los trabajos desarrollados se centraron, concretamente, en el Bulevar Ciudad de Vícar, entre las calles San Benito e Ibiza consistiendo en la restauración de los cuatro imbornales de gran capacidad y el colector existentes dañados.

De manera previa se realizaron trabajos de limpieza para continuar con la ampliación de las acometidas de conexión, así como el reforzamiento de la capacidad de drenaje con la ampliación de otros tres imbornales que garanticen la rápida evacuación de pluviales en este tramo. De esta forma se evitarán daños por inundación en las construcciones colindantes y vehículos aparcados o que transiten en el caso de nuevas precipitaciones de tal magnitud.

Estas obras de reparación y mejora se enmarcan dentro del acuerdo de 26 de noviembre de 2024, del Consejo de Gobierno, de declaración de situación excepcional prevista en el Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, por el que se regulan las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia y catástrofes.

Finalizan las obras en la red de drenaje del Bulevar Ciudad de Vícar