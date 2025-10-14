Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras de reposición de la piscina están finalizados. IDEAL

Finalizan las obras de la cubierta de la Piscina Municipal de Vícar

La sustitución de las placas del cerramiento suponen una inversión por parte del Consistorio superior a 42.000 euros

J. C.

Vícar

Martes, 14 de octubre 2025, 18:43

Las obras de reposición de la cubierta retráctil en la Piscina Municipal de Las Cabañuelas, que resultó dañada como consecuencia de la DANA registrada el 29 de octubre del año pasado concluyeron.

Unos trabajos que se centrado fundamentalmente en la sustitución completa de las placas de policarbonato de la cubierta y que se completaron con la reparación del solado de la instalación y la mejora del equipo de filtración del agua de la pileta central.

Las obras han supuesto una inversión de 42.463,10 euros y fueron financiadas a través de una subvención de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, supervisó el desarrollo de los trabajos para comprobar que se ajustaban a lo previsto y garantizar el correcto sellado y funcionamiento del nuevo cerramiento.

El objetivo básico de la actuación consistió en la restitución de la cubierta de la piscina municipal, retirando las placas existentes, perforadas a causa de una fuerte tormenta de granizo y su sustitución por otras placas de policarbonato celular de 20 milímetros, de espesor, con lo que se garantiza el normal funcionamiento de la instalación y el aislamiento necesario para mantener la temperatura en la misma.

En total, se actuó sobre una superficie aproximada de 660,00 metros cuadraos, hasta completar la restitución completa de la cubierta retráctil. En cuanto al resto de la instalación y además de la mejora del equipo de filtración del agua, se realizó el ajuste del motor de la piscina de chapoteo, junto con diversos arreglos en el solado y otros elementos de la instalaciones, como sistemas de riegos y jardineras.

La ocupación de la piscina sigue aumentando cada año de tal forma que en la pasada temporada estival un total de 2.000 niños y niñas utilizaron sus instalaciones. Además, cabe recordar que al éxito de los cursos de verano, que cuentan con tres turnos durante los meses de julio y agosto, hay que sumar la formación continua que se desarrolla a lo largo de todo el año con clases para todas las edades y niveles.

Para la presente temporada el Area de Deportes ofrece grupos de adultos mayores de 16 años en las categorías Aquasport+65, adultos iniciación y escuela de espalda. Adultos máster perfeccionamiento y adultos en iniciación y tecnificación; benjamines, de 3 a 5 años, grupos infantiles, de 6 a 10 años, grupos de bebés (de 18 a 36 meses), y tecnificación para más de 8 años de edad y jóvenes de entre 11 y 16 años.

