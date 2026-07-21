Finaliza VeraneArte, iniciativa para que jóvenes desconecten en verano

El área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar organizó el programa VeraneArte 2026, que finalizó con la participación de un total de dieciocho jóvenes del ... municipio. Se trata de una innovadora propuesta dirigida a menores de entre 12 y 16 años que han tenido la oportunidad de disfrutar de dos semanas de desconexión tecnológica, hacer nuevos amigos y crear auténticas obras de arte con sus propias manos.

Este campus de verano se desarrolló por las mañanas entre el 29 de junio y el 10 de julio en la Casa de la Juventud y el Deporte. Durante estas semanas, los participantes disfrutaron de talleres, juegos, actividades deportivas, oficios tradicionales y circo, viviendo un verano diferente en un ambiente de convivencia, aprendizaje y diversión. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, destacó «la creatividad, la ilusión y la implicación que han demostrado los jóvenes de Vícar, convirtiendo VeraneArte en un éxito desde su primera edición».

Las valoraciones recibidas por parte de los participantes fueron muy positivas, destacando la variedad de las actividades y la experiencia compartida. Entre las actividades que se desarrollaron destacan talleres de manualidades, cerámica, esparto, arte tradicional almeriense, juegos, o dinámicas de grupo o circo, todas ellas diseñadas para ofrecer a los chavales una alternativa de ocio diferente durante el verano promoviendo su creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

Al mismo tiempo, VeraneArte significó para las familias de Vícar una nueva alternativa para favorecer la conciliación familiar. El programa estaba diseñado no solo para el entretenimiento, sino que responde a una filosofía basada en el aprendizaje a través del juego. Por ello, cada una de las jornadas ha dedicado espacios concretos a actividades de carácter creativo, a juegos colectivos y a otras dinámicas donde los niños y niñas han podido potenciar alguna de sus cualidades de manera individual.