Las Fiestas de la Envía finalizan con la romería a la Virgen de la Cueva

La Envía de Vícar cerró este domingo 21 de septiembre con la romería a la Virgen de la Cueva sus Fiestas Patronales. Una jornada que contó con este evento religioso, que partió a las 10.00 horas desde la Plaza Municipal, y prosiguieron los festejos con la fiesta de colores y de la espuma a las 12.30 horas junto a la Feria de Mediodía con actuación del Dj a las 14.00 horas.

Asimismo, los festejos empezaron el pasado jueves 18 de septiembre con la Plaza Municipal de La Envía como uno de los escenarios principales de los fiestas, que durante la tarde del jueves a partir de las 17.00 horas tuvo lugar una animada sesión de juegos infantiles junto con la elección del Rey y Reina Infantil.

El viernes por la tarde, y coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, se organizó una clase de zumba en familia y juegos tradicionales. Ya por la noche, sobre las 22.00 horas, el Dúo Reencuentro protagonizará la primera sesión de verbena seguido de la coronación del Rey y Reina a las 23.00 horas.

El sábado 20 de septiembre se realizó en la Plaza Municipal el chupinazo que llegó al borde del mediodía para dar inicio oficial a las festividades así como la feria de mediodía con música en directo. Los más pequeños también pudieron disfrutar de la música con la 'mini disco' a partir de las 16.30 horas para concluir con 'La Fábula' a las 22.00 horas de la noche.