El Festival Ameriblues de Vícar se traslada al bulevar

El Festival Almeriblues, que en ediciones anteriores se ha venido celebrando en la Villa de Vícar, Pueblo Mágico de España, traslada este año el escenario ... hasta el Bulevar Ciudad de Vícar, en el tramo de las columnas junto a la Glorieta de la Cultura, con un cartel del máximo nivel.

Durante toda la noche del próximo sábado, 4 de julio, a partir de las 21.00 horas y con entrada libre, pasarán por el escenario los británicos Austin Slack Band y Will Courtney Jones & Short Fuse, y los españoles Jeff Espinosa y Ramón Arroyo, del grupo Los Secretos, y la formación almeriense Faithers.

Austin Slack es un joven guitarrista y cantautor británico. Creció en España, donde ha desarrollado su carrera musical y tiene a sus espaldas más de 1800 conciertos antes de cumplir los 20 años. El músico tocó la guitarra solista en espectáculos como el de Pink Floyd Sinfónico en teatros de todo el país, colaboró con artistas como Steve Vai, Maná, o la Vargas Blues Band, e interpretó sus propias canciones en festivales y clubes de España y Suecia. Por esa época, también tuvo la oportunidad de ser telonero de The Jacksons. En 2018, Austin lanzó su primer EP en solitario y desde entonces ha publicado varios sencillos en línea.

Por su parte, Jeff Espinoza, auténtico referente del blues en España y Ramón Arroyo, histórico guitarrista de Los Secretos. Ambos músicos llevan más de cuatro décadas colaborando juntos. Su dúo explora la música de raíces norteamericanas, combinando clásicos del folk y el blues con temas propios. Por su parte Short Fuse y Will Courtney Jones regresan a Vícar tras anteriores actuaciones, en las que derrocharon talento y fuerza.

Por último, los Faithers son un dúo musical almeriense, formado por los hermanos Marta y José Luis Rodríguez. Destacan por hacer música en directo interpretando versiones de rock, soul, blues y pop, actuando como una banda completa con guitarra eléctrica, batería y voces. Una vez más colaboran en la organización de este evento musical la emisora Si FM, la Productora 4 Rosas y cervezas San Miguel.