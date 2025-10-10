Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un fallecido y tres heridos en una colisión de un coche y una furgoneta en Vícar

El siniestro vial se ha producido en la carretera AL-3304 en el cruce de Los Llanos a las 15.42 horas

E. P.

Vícar

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:11

Una persona ha fallecido y otras tres, que viajaban en el mismo coche, han resultado heridas en un accidente entre un turismo y una furgoneta registrado este viernes en Vícar. Los ocupantes de la furgoneta han resultado ilesos, mientras que los heridos han sido evacuados a un centro hospitalario.

El siniestro vial se ha producido en la carretera AL-3304 en el cruce de Los Llanos a las 15.42 horas, cuando se ha alertado al centro de coordinación de la colisión entre los dos vehículos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente para liberar a los cuatro ocupantes atrapados del turismo, junto con Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

