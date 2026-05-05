La exposición 'Ruta del conocimiento' del Consejo Social de la UAL estará hasta el 7 de junio en Vícar

El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar brilla un poco más desde esta mañana con la exposición 'Ruta de Conocimiento', que muestra el talento que se ... genera en la Universidad de Almería. Se trata de un proyecto creado por el Consejo Social de la UAL para acercar las investigaciones universitarias galardonadas en las tres ediciones de sus premios y que se visualiza a través de 30 paneles, con fotografías de estética muy cuidada, contenidos sobre cada proyecto y QR de acceso a vídeos de entrevistas con los investigadores. En esta ocasión cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vícar.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y la presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, han visitado esta mañana la exposición y ambos han coincidido en la importante labor que realiza la UAL y la importancia de acercar sus investigaciones a los municipios. También ha estado presente la concejala de Educación, Graci Montoro.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha afirmado que «la creación de la Universidad ha sido uno de los hitos más importantes para la provincia, con beneficios desde el punto de vista económico, social y cultural. Quiero agradecer al Consejo Social de la UAL que haya querido traer esta muestra al Teatro Auditorio de nuestra ciudad, donde se visualiza el talento que genera la Universidad. Una vez más la UAL demuestra que está siempre al servicio de la sociedad almeriense y, como refleja esta muestra, muchas de las iniciativas contribuyen a mejorar nuestro sector de la agricultura, pionero en todo el mundo».

Por su parte, la presidenta del Consejo Social, Mariola Hidalgo, ha asegurado que «nos sentimos muy orgullosos de poder acercar con esta exposición itinerante el enorme talento que existe en la Universidad de Almería. Esta muestra transmite la capacidad de nuestra Universidad, no sólo para ofrecer unos estudios de calidad a los estudiantes, sino también para aportar soluciones al tejido productivo de la provincia. Además, los propios jóvenes pueden continuar su carrera profesional como investigadores de la UAL. Gracias al Ayuntamiento de Vícar y su alcalde por el apoyo, y animo a visitarla hasta el 7 de junio».

La muestra explica algunos de los proyectoscientíficos que se desarrollan en la Universidad de Almería y que han sido premiados en las tres primeras ediciones de los Premios del Consejo Social de la UAL. Visualmente, lo realizaa través de fotografías, contenidos y vídeos, reunidos en treinta paneles con una cuidada estética. Son propuestas innovadoras y que contribuyen al desarrollo del tejido productivo, cultural y social de Almería. La muestra está producida por Contraportada y Asiento Vip, y coordinada por Emilia Álvarez.

Ruta del conocimiento

En la exposición 'Ruta del conocimiento' se profundiza en los premios de la primera, segunda y tercera edición, más los galardonados en los Premios a Startup de los años 2021, 2022 y 2023, así como información sobre la labor del Consejo Social y un panel dedicado a mostrar en cifras la relevante labor investigadora de la UAL.

La visita a la exposición enseña, entre las investigaciones, los proyectos sobre microalgas aplicadas a la salud y la agricultura, deporte para prevención del cáncer, el proyecto innovador de la Biblioteca Central José María Artero, el uso de biocostras para restaurar tierras secas, análisis científico de los procesos psicosociales en los que se ven envueltas las relaciones entre grupos sociales, creación de software para usar robots móviles en hospitales, investigaciones sobre la evaluación de las ventajas/desventajas de la reutilización de aguas regeneradas para uso agrícola… Conocimientos, investigación e innovación universitaria al servicio de la sociedad almeriense.

Entrando en el detalle, la exposición explica los proyectos científicos de los galardonados de la primera edición: se comparte la trayectoria del pensador Emilio Lledó, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, las investigaciones de María Jesús Martínez y José María Muyor, el trabajo del Departamento de Psicología, el grupo de investigación Sport Research Group, la contribución al desarrollo social del catedrático Antonio Bañón, la transferencia de conocimiento de la multinacional InTouch Health, y los proyectos de José Antonio García y Juan Lisardo Delgado.

En la segunda edición, las investigaciones de Lucía López, José Luis Blanco y el grupo de investigación 'Advanced NMR Methods and Metal-Based Catalysts', la docencia del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, la empresa de base tecnológica de la catedrática Pilar Flores, el Ayuntamiento de El Ejido y su proyecto arqueológico de Ciavieja, que ha dirigido la profesora Carmen Pardo, del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la UAL, y la trayectoria de Ginés Morata. Además, se ha premiado a las startup Southern Biorefinery y 'Alma', así como las tres patentes de Mila Santos y Fernando Diánez.

Y, en la tercera, las investigaciones de Sonia Chamizo y Alberto Soriano, la labor docente de José Ángel Aznar, el proyecto 'Diseño y puesta en marcha de la Biblioteca Central José María Artero de Almería', cuyos autores son Encarna Fuentes Melero, Mila Cascajares Rupérez, Carmen Pérez Agudo y Juan Luis Sánchez Martín, la empresa Biorizon Biotech, y la trayectoria de la astrónoma Josefa Masegosa.

El Consejo Social de la Universidad de Almería quiere agradecer la colaboración y el compromiso del Ayuntamiento de Vícar para ceder este espacio cultural, con el fin de que todos los vecinos puedan contemplar la exposición. El viaje por la provincia comenzó en el año 2023 y ya se ha organizado exposiciones en Almería Ciudad, Roquetas de Mar, Cuevas del Almanzora, Vera, Adra, Níjar, El Ejido, Laujar, Alhama y ahora Vícar. Hasta el 7 de junio se podrá visitar esta muestra en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar.