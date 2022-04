El exportavoz de Vox en Vícar estalla: «Vox en la provincia está podrido y sin rumbo»

El concejal vicario Alfonso Santiago se ha defendido de las, a su juicio, «falsas acusaciones» vertidas por Vox sobre su disposición de la asignación municipal, anunciando que se reserva el derecho de ejercer las actuaciones necesarias para defenderse «si prosigue la campaña de difamación e información tergiversada por parte de la formación en la que ha sido militante hasta el pasado 29 de marzo».

«A la dirección provincial no le ha importado lo más mínimo tirar por tierra el gran trabajo realizado en el municipio durante tres años, en el que como portavoz de Vox he conseguido sacar adelante un importante número de iniciativas», ha lamentado a través de un comunicado Alfonso Santiago, quién hasta el pasado día 12 de abril era el portavoz de Vox en la localidad de Vícar.

Afirma, asimismo, «no dar crédito a la situación» y señala directamente a la concejala de Vox en El Ejido, Montserrat Cervantes Llort y al presidente provincial, Juan Francisco Rojas, como posibles culpables de la situación en la que se ha visto involucrado.

«No tengo nada de lo que avergonzarme, no he cometido ninguna ilegalidad«, ha asegurado Santiago, que acusa a »algunos« miembros del partido de Santiago Abascal de querer »manchar« su nombre.

«Puedo demostrar que la asignación al grupo municipal ha sido utilizada para financiar desplazamientos a actos, formación y eventos del partido, puesto que no percibo ninguna otra asignación, para defender mi condición de concejal y representar a los vecinos de Vícar. Hablamos de haber dispuesto en torno a 400 euros mensuales que he invertido en formación y trabajo, dentro del ejercicio de mi función como concejal y portavoz del Grupo Municipal de Vox en Vícar», ha aseverado. »Nada que no hayan hecho mis otros compañeros de partido y, sin embargo, a ellos ni se les ha realizado auditoría alguna ni se les ha pedido ninguna explicación« ha destacado Santiago.

«Han faltado a la verdad sobre el uso que he dado a la asignación al grupo, como también lo han hecho al afirmar que me habían echado cuando fui yo quien se marchó y pidió la baja como afiliado al descubrir la trama de intereses ocultos que hay en la provincia, hasta tal punto que prefieren arruinar la buena gestión de un concejal, porque ese concejal es una piedra en el camino hacia la Diputación, en caso de que los resultados de las andaluzas sean favorables, y haya que correr lista», ha lamentado el ex concejal de Vox.

«Se ha manchado mi nombre con acusaciones muy graves sin fundamento alguno y, sin embargo, han mirado hacia otro lado en temas tan serios como la asesora externa de Rojas, que se paga con la asignación del Grupo Municipal, a pesar de contar éste con cinco asesores en nómina; o la incompatibilidad de Montserrat Cervantes con su cargo como concejal de El Ejido cuando allí estábamos en el equipo de gobierno y ella continuaba trabajando para su empresa; o cuando Cervantes se 'equivocó con el sorteo del coche', y eso me ha dejado claro, que en Vox hay una doble vara de medir: si eres de la casta no importa lo que hagas, si no lo eres, intentan buscarte irregularidades, como a mí, donde ni tan siquiera existen», ha afirmado tajante Alfonso Santiago.

En el mismo comunicado ha asegurado que esta «misma doble vara de medir» se ha aplicado a Juan Francisco Rojas, actual presidente del CEP y portavoz en la Diputación y el Ayuntamiento de Almería «que cobra 70.000 euros anuales por una dedicación exclusiva y dispone de dos cuantiosas asignaciones, una que recibe por ser parte del Grupo Provincial de Vox en la Diputación, y otra que le llega a través del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería».

«A él le insto a presentar los números y las cuentas de estos años, y hacer lo que he hecho yo, es decir, le insto a reintegrar la totalidad de los gastos de los dos grupos en los que es apoderado, como yo he hecho en Vícar», le ha apelado el exportavoz de Vox en Vícar.

«Quiero decir a todos los vecinos de Vícar, así como a los compañeros del que hasta ahora ha sido mi partido, que no solo no me he llevado un euro para mí sino que, además, y para borrar cualquier sombra de dudas, he devuelto íntegramente toda la asignación recibida a dónde debe estar, a las arcas municipales, porque desde un principio he tenido claro, que los políticos locales nos debemos a los vecinos, porque son ellos quienes, con su esfuerzo, nos sostienen a nosotros, para que trabajemos por el municipio», ha concluido.

En este sentido, Santiago ha anunciado que seguirá trabajando por Vícar y sus barrios, ahora desde el grupo de no adscritos y ha querido hacer un llamamiento a todos los vicarios poniéndose a su disposición ante cualquier problema que puedan tener y que esté en su mano resolver.