Exhibiciones caninas, teatro y música urbana para el programa cultural otoñal de Vícar

La programación cultural de otoño en Vícar continúa a través de una completa agenda de eventos y actividades que no hizo más que empezar. En ... este sentido, una de las citas iba a ser este mismo sábado de la mano del evento de música urbana Urban Cuore.

La segunda edición iba a dar comienzo a las 18.30 horas en la Plaza Pueblos de América (Las Cabañuelas) con artistas como Joseph, Iván de Diego, Sara otero, Pili JDK y Darossi, pero ante la Alerta Naranja por fuertes lluvias recibida por parte de la Aemet, el municipio activó el Plan Territorial de Emergencias Municipal en fase de pre-emergencias, que hizo, entre otras cosas que se suspendiese la actividad.

Desde el Ayuntamiento de Vícar «y de una forma trasversal de todas las áreas» se realiza un trabajo coordinado de «planificación, programación y ejecución para ofrecer a los vecinos y vecinas de Vícar actividades novedosas y de alto valor cultural», detalló el alcalde Antonio Bonilla. Por ello, dentro de dicha programación se incluyen espectáculos musicales y teatrales, pero también deportivos o temáticos.

Así lo reflejó el calendario del mes de octubre que trae consigo el campeonato de gimnasia rítmica organizado por Club Adonia Vícar. Durante todo el domingo día 25, desde las 08.00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas de la noche, los gimnastas ofrecerán un imperdible espectáculo en el Palacio de Deportes para alcanzar su máximo puesto en el podio.

Más actividades

Otro campeonato protagonizará ese mismo fin de semana, en este caso el Campeonato de España Dog Show. A partir de las 09.00 horas del sábado 24 la Plaza de los Pueblos de América acogerá la prueba de obediencia I.D.T. (Internacional Dog Trainning) y exhibiciones caninas; mientras que el Pabellón José Cano se convertirá en sede, en la mañana del domingo, del Campeonato de Belleza Canina y Reconocimiento de Raza.

Por último, la obra 'Erase una vez el teatro…Tuyo Cid' de Malaje Solo completará la programación del fin de semana. Esta obra familiar dará comienzo a las 19.00 horas en la era de la Villa de Vícar, junto al inicio de la Calzada Romana.

El mes de octubre culminará, como no podía ser de otra forma, con un fin de semana especial dedicado a la celebración de Halloween. Concretamente, las familias de Vícar podrán disfrutar el sábado 31 de dos túneles del terror.

Por un lado, entre las 19.30 horas y las 23.00 horas, el Hospital Maldito de La Envía abrirá sus puertas para aquellos que se atrevan a entrar mientras que, el pasaje de la Biblioteca María Moliner (Barrio Archilla) lo hará al caer la noche (con venta anticipada de entradas a partir de las 18.15 horas).

Además de las actividades específicas organizadas en el mes de octubre, cabe recordar que ya está en marcha la VI Ruta de la Tapa 'La Hispanidad' en la que participan 14 bares y restaurantes de todo el municipio.

VI Ruta de la Tapa

Un evento que regresa un año más para incentivar el consumo local a través de su rica y variada gastronomía. Lo hace con una VI edición que, haciendo gala de su esencia, que comenzó el pasado 12 de octubre, extendiéndose hasta el 8 de diciembre, ambos incluidos. Se perfila, por lo tanto, como una excelente forma de compartir la festividad nacional y continuar con la ruta a lo largo de las semanas.

Por su parte, Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, ha reivindicado la tapa como seña de identidad cultural y gastronómica de la provincia de Almería, razón para ser elemento protagonista de la ruta. Por otro lado, un total de 14 establecimientos participan en esta VI edición para la que han diseñado suculentas elaboraciones con las que sorprender al consumidor.

Estos son: Bar El Rocío, Bar La Avenida, Bar El Niño, Bar Flores, Cafetería Acuario, Hermanos Padilla, Vicasol 1, Bodega El Teatro, Bar Viñolo, Bar 3.ª Edad Barrio Archilla, Vicasol 2, Los Arcos, Casa Mendoza y Bar Quesada.