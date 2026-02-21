Estudiantes de Vícar se forman en diversidad sexual y uso de redes
El sexólogo Jesús Alonso dirige varios talleres que se abren también a familias y docentes del municipio
J. C.
Vícar
Sábado, 21 de febrero 2026, 12:33
El área de Educación y Juventud del Ayuntamiento está llevando a cabo un año más su programa de Educación Afectivo - Sexual, especialmente dirigido a alumnos ... de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Una iniciativa que comenzó la semana pasada con alumnos de los IES Puebla de Vícar y Villa de Vícar, con una serie de talleres dirigidos por el sexólogo Jesús Alonso, y que recibió la visita del alcalde, Antonio Bonilla. En total serán unos 360 los alumnos de Vícar que van a participar en esta actividad.
El programa se dividió en varias partes de manera que, por un lado, se desarrollaron sesiones informativas en los centros educativos y, por otro, se previó un taller dirigido a las madres, padres y familias en general.
En el caso de las sesiones previas realizadas la semana pasada en ambos centros, los alumnos de 3.º ESO trabajaron junto a Jesús Alonso en conceptos como la diversidad sexual, las redes sociales, la responsabilidad afectiva, o la salud, entre otros.
Así, a través de sesiones abiertas donde se fomenta el diálogo y el debate, el objetivo es aprender un uso responsable, positiva y con criterio de las nuevas tecnologías y distinguir las fake news; conocer estrategias de detección de casos de ciberacoso o riesgo ante una práctica de 'sexting'.
Además, también destaca el romper con los estereotipos y cánones de belleza que invaden las redes sociales; aprender a reducir la dependencia de las nuevas tecnologías y alternar su uso con hábitos de vida saludable adquirir conocimientos sobre sexualidad y el buen trato, entre otros temas.
