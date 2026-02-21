Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las sesiones educativas en el municipio de Vícar. IDEAL

Estudiantes de Vícar se forman en diversidad sexual y uso de redes

El sexólogo Jesús Alonso dirige varios talleres que se abren también a familias y docentes del municipio

J. C.

Vícar

Sábado, 21 de febrero 2026, 12:33

Comenta

El área de Educación y Juventud del Ayuntamiento está llevando a cabo un año más su programa de Educación Afectivo - Sexual, especialmente dirigido a alumnos ... de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

