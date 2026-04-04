Estudiantes de Vícar descubren sus orígenes en una ruta didáctica por el municipio

Un centenar de estudiantes del IES Villa de Vícar ha protagonizado hace unos días una ruta histórica por el Bulevar Ciudad de Vícar y sus ... principales hitos. Se trata de una actividad didáctica organizada por el departamento de Geografía e Historia del instituto y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Vícar a través del Área de Juventud, Educación e Infancia.

El alcalde del municipio, Antonio Bonilla, ha acompañado a los alumnos en el último tramo de esta actividad ejerciendo como anfitrión y aportando datos históricos así como anecdóticos.

Así, la última etapa de la ruta se ha centrado en la visita al edificio administrativo de Puebla de Vícar, donde el alcalde les ha recibido y guiado en un pequeño recorrido por las instalaciones. Finalmente, todos juntos se han trasladado a pie hasta la rotonda de Los Agricultores, uno de los monumentos más significativos del recorrido urbano.

Alrededor de un centenar de alumnos de 3.º ESO han realizado esta actividad divididos en dos grupos. Una parte de ellos completaba el itinerario mientras que la otra, a los que se han sumado 10 estudiantes de intercambio desde Francia.

Desde la Puerta de Vícar en La Gangosa, hasta el edificio administrativo del Ayuntamiento, los participantes han recorrido a pie el Bulevar Ciudad de Vícar descubriendo su historia, evolución y los principales hitos que forman parte de este paisaje urbano. Algunos de estos monumentos e hitos analizados son: conmemoración del Día Forestal, Monumento a la Mujer, Monumento del Agua, Monumento de la Paz, conmemoración a Nicolás Salmerón, Fuente de los Leones, Monumento Juegos del Mediterráneo, Monumento a la Cultura, Columnas de Europa, Monumento a la Libertad de Expresión, Museo del Olivar o el hito de los Pueblos Hermanos, entre otros muchos.

Se trata de una interesante propuesta educativa que permite conocer y profundizar sobre los orígenes del municipio de Vícar pero también sobre su arquitectura, su trazado urbano, economía, tradición y patrimonio.

A través de una dinámica ruta a pie se fomenta el acercamiento de los alumnos a sus propias raíces y el entorno en el que se desarrollan como ciudadanos. Desde el Área de Juventud, Educación e Infancia se destaca la relevancia de este tipo de acciones que redundan positivamente en los estudiantes, recordando su disposición para el desarrollo de futuras propuestas.