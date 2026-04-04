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Uno de los momentos de la ruta didáctica por Vícar. IDEAL

Estudiantes de Vícar descubren sus orígenes en una ruta didáctica por el municipio

Antonio Bonilla ha recibido a los alumnos compartiendo parte del recorrido y datos históricos

J. C.

Vícar

Sábado, 4 de abril 2026, 10:33

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Un centenar de estudiantes del IES Villa de Vícar ha protagonizado hace unos días una ruta histórica por el Bulevar Ciudad de Vícar y sus ... principales hitos. Se trata de una actividad didáctica organizada por el departamento de Geografía e Historia del instituto y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Vícar a través del Área de Juventud, Educación e Infancia.

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