Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los estudiantes de Vícar aprenden rock desde la escuela

Un millar de alumnos de cinco colegios disfrutan del espectáculo «El Rock se cuela en la Escuela»

J. C.

Vícar

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:15

Comenta

Algo más de un millar de alumnos de educación infantil, primaria y ESO de cinco centros escolares del municipio de Vícar han disfrutado en el ... Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, del espectáculo 'El rock se cuela en la escuela' protagonizado por el grupo almeriense 'Escenario Pedagógico'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  7. 7

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  8. 8 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  9. 9 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  10. 10

    La capital recupera las naves centenarias del Ingenio de San Juan para uso cultural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los estudiantes de Vícar aprenden rock desde la escuela

Los estudiantes de Vícar aprenden rock desde la escuela