Los estudiantes de Vícar aprenden rock desde la escuela

Algo más de un millar de alumnos de educación infantil, primaria y ESO de cinco centros escolares del municipio de Vícar han disfrutado en el ... Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, del espectáculo 'El rock se cuela en la escuela' protagonizado por el grupo almeriense 'Escenario Pedagógico'.

Se trata de unos conciertos didácticos, que ya han pasado en años anteriores por el teatro vicario con una excelente acogida y que giran alrededor del mundo de la música y del rock. En las sesiones han participado alumnos de infantil, primero, segundo y tercer ciclo y primer curso de la ESO de los centros José Saramago, Félix Rodríguez de la Fuente, Federico García Lorca y Blas Infante.

'El rock se cuela en la escuela' utiliza una metodología interactiva en la que la participación de los niños es una parte esencial y la vivencia en directo, tanto de la música como de la posibilidad del contacto directo con los diversos instrumentos, hace de este concierto didáctico una experiencia divertida y educativa al mismo tiempo.

En esta ocasión, el grupo ha puesto en escena una especial adaptación y caracterización para Halloween, del espectáculo «La Memoria del Rock», en el que los fantasmas de grandes leyendas del Rock van apareciendo para hacerle recuperar su espíritu rockero y su poca razón. Todo a golpe de clásicos de la historia del rock y algún que otro fantasmagórico éxito del mundo del cine.

Además de aprender sobre los instrumentos y géneros musicales, Escenario Pedagógico consigue que los niños aprendan a discriminar estilos musicales, explorar con diversos instrumentos las cualidades del sonido y sus variaciones, a trabajar los recursos vocales o reproducir movimientos coreográficos.

Durante el espectáculo se imparten de forma amena y asequible conocimientos sobre los instrumentos y sus familias, las cualidades del sonido, el ritmo, la melodía, o las notas musicales y se bucea en el mundo de las bandas sonoras y en diversos estilos musicales, como el reggae, el rock, el ska, el swing o la rumba, desde la óptica de grupos y artistas influyentes de la música moderna.

La finalidad última de esta propuesta musical es la difusión de mensajes y acciones que promuevan valores como el respeto a la diversidad, el rechazo a la violencia, la igualdad de género, la promoción de conductas saludables o el respeto al medio ambiente.