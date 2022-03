Vox estudia expulsar a su portavoz en Vícar al sospechar de los gastos del grupo municipal

Las turbulencias en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Vícar no parecen terminar. Su portavoz, Alfonso Santiago, anunció ayer por sorpresa en el Pleno municipal su intención de no hacer efectiva su renuncia al acta de concejal, que él mismo había solicitado apenas unos días antes.

La sesión plenaria celebrada ayer, incluía en el orden del día la dación de cuentas de la renuncia del edil de Vox, pero en el momento de oficializar su salida de la Corporación, el propio Alfonso Santiago comunicó su cambio de opinión, por lo que mantiene el acta de concejal.

Lo ocurrido pilló por sorpresa a su partido, según admitieron a IDEAL fuentes de la dirección provincial de Vox, que ahora estudia con su departamento jurídico la mejor forma de manejar una crisis que podría acabar con la expulsión de Alfonso Santiago.

En el municipio circulan desde hace tiempo rumores entre la militancia sobre los ingresos que recibe el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento, alrededor de 600 euros mensuales, cuya gestión depende directamente de su portavoz. Esos rumores apuntan al uso personal de esos fondos, algo que ha generado preocupación en su partido, que le pidió que informara y justificara las cuentas del grupo municipal o renunciara al acta de concejal, según confirmó la dirección provincial de Vox a este diario.

Crisis abierta

Parecía que la crisis se iba a cerrar con la dimisión como concejal de Alfonso Santiago, pero la decisión de no continuar con la renuncia ha reavivado el conflicto abierto dentro de la formación ultraconservadora en Vícar.

La de Santiago iba a ser la segunda dimisión del grupo de Vox en el Consistorio vicario, tras la marcha de Rafael Ruda hace dos años, que no dejó el acta de concejal y permanece desde entonces en la Corporación como edil no adscrito. Ese destino parece esperar ahora a Alfonso Santiago si finalmente es expulsado del partido y no abandona su cargo de concejal, a menos que la crisis se resuelva de forma amistosa entre el todavía portavoz de Vox en Vícar y la dirección provincial.

Se espera que en las próximas horas, y tras estudiar las posibilidades legales, Vox decida el futuro del edil, que afectará también al grupo municipal. Si finalmente se confirma el abandono de Santiago de las filas de Vox, su partido tendrá que designar un nuevo portavoz. De pasar a ser no adscrito, el grupo se quedaría con un único concejal de los tres que consiguió en las elecciones municipales de 2019, ocupando Alejandra Ceballos el cargo de portavoz.

En el caso de que Santiago finalmente renuncie al acta, la lista correría y Vox mantendría los dos ediles actuales, entrando en su lugar la siguiente miembro de la candidatura, Emma Barranco Molero.