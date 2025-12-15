La Escuela Agraria de Vícar programa la octava edición del curso de Certificación Agroalimentaria

La Escuela Agraria de Vícar continúa con su programa de formación permanente destinado a la especialización de trabajadores agrícolas, y en este sentido ha programado ... para los meses de febrero y marzo próximos un nuevo curso, a impartir en sus instalaciones de la Escuela Agraria Vícar, en la calle San Marcos, s/n de La Gangosa.

En este caso se trata de la sexta edición del curso de Certificación Agroalimentaria, que se pone en marcha el próximo día 9 de febrero en modalidad presencial, lunes y miércoles, en horario de 17.00 a 21.00 horas, y facultará a los alumnos para trabajar como responsables de calidad y técnicos del sector agroalimentario y otras empresas relacionadas.

La duración del curso, cuyas plazas son limitadas y que finalizará el próximo día 16 de marzo, será de 40 horas, con un coste de 280 euros, que se verán reducidos a 140 euros para los alumnos de la Escuela Agraria y será gratuito para trabajadores a través de los créditos de formación de la empresa. Los interesados pueden recibir más información en el teléfono 950100440.

Este nueva iniciativa formativa de la Escuela Agraria es del mayor interés para los profesionales del sector, y durante el mismo conocerán los conceptos de normalización, acreditación y certificación, a utilizar las normas en la implantación de un sistema de gestión de calidad y como se realiza una auditoría del sistema de gestión de calidad.