La Escuela Agraria de Vícar programa un nuevo curso de fertirrigación de cultivos hortícolas

La Escuela Agraria de Vícar continúa con su programa de formación permanente destinado a la especialización de trabajadores agrícolas, y en este sentido ha programado ... para los meses de marzo y abril un nuevo curso, a impartir en sus instalaciones de la Escuela Agraria Vícar, en la calle San Marcos, s/n de La Gangosa.

En este caso se trata de la edición número doce del curso de fertirrigación de cultivos hortícolas, que se pone en marcha el próximo día 17 de marzo en modalidad presencial, martes y miércoles, en horario de 17.00 a 20.30 horas, y facultará a los alumnos para calcular de forma práctica los aportes de fertilizantes y dotaciones de riego en cultivos hortícolas. Una actividad de vital importancia para la agricultura en la comarca del Poniente, debido al grave problema de contaminación de los acuíferos superficiales por un mal uso de los nitratos.

La duración del curso, que finalizará el próximo día 21 de abril, será de 30 horas, y tendrá un coste de 260 euros, que se verán reducidos en un 50 por ciento para los alumnos de la Escuela Agraria y será gratuito para trabajadores a través de los créditos de formación de la empresa. Los interesados pueden recibir más información en el teléfono 950100440.

Este nueva iniciativa formativa de la Escuela Agraria es del mayor interés para los profesionales del sector, ya que el ajuste de las dosis de riego y de fertilizantes, junto con el seguimiento de los niveles en suelo, son las principales medidas de control para afrontar el problema de la contaminación de los acuíferos.