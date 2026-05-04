ERACIS + Vícar refuerza su red de inclusión laboral junto a Ilunion

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lavandería, el equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar, junto a los concejales del área de ... Servicios Sociales, Almudena Jiménez y Cristian Díaz, participaron en una jornada de convivencia y trabajo técnico en las instalaciones de TextilCare CT Almería de Ilunion, situadas en La Gangosa.

El encuentro, que contó con la participación de diversas entidades sociales que trabajan en la zona, tuvo como eje central la puesta en valor de modelos de negocio que combinan la excelencia operativa con el compromiso social.

Durante la visita, se realizó un recorrido detallado por las diferentes estaciones de trabajo, conociendo de primera mano el funcionamiento de la planta y los perfiles profesionales que hacen posible su actividad diaria.

La jornada no solo permitió profundizar en los procesos técnicos, sino que sirvió para subrayar el impacto social que genera este sector en el entorno, especialmente como herramienta de inserción laboral para personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Durante el encuentro, se destacó la labor de la lavandería como un servicio esencial para los sectores sociosanitario y comunitario, consolidándose como un nicho de oportunidad clave para la formación y el empleo inclusivo en Vícar.

Por otra parte, la jornada facilitó el intercambio de experiencias entre el personal de la planta y los agentes sociales, sentando las bases de una colaboración futura orientada a fortalecer el trabajo en red. De este modo, se busca optimizar los recursos existentes para mejorar, de forma directa, la empleabilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad residentes en el municipio.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es

Mesa de Trabajo en Red

El equipo ERACIS+ de Vícar abrió el año 2026 con la celebración de la IV Mesa de Trabajo en Red, un encuentro que consolidó un espacio estable de coordinación y colaboración entre la entidad local y las seis entidades del tercer sector que forman parte del programa: CODENAF, Engloba Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas.

Esta mesa tuvo como objetivo principal optimizar recursos y planificar actuaciones conjuntas, abordando las actuaciones desarrolladas durante el mes de enero y la calendarización del primer trimestre del año, con el fin de mejorar la atención a la población destinataria de la iniciativa.

Asimismo, el encuentro sirvió para presentar las incorporaciones de los nuevos profesionales, que se integran en los Servicios Sociales Comunitarios del municipio, a través del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) y del Programa de Refuerzo en Materia de Arraigo Social.

Este espacio favoreció el conocimiento mutuo, el intercambio de información y la apertura de nuevas líneas de colaboración entre los distintos recursos del territorio.

Durante la sesión se trabajaron documentos y guías compartidas, orientadas a mejorar la coordinación entre entidades y la intervención con las personas usuarias. Además, se calendarizó la próxima Mesa de Educación y la siguiente Mesa de Trabajo en Red del programa ERACIS+ en Vícar.