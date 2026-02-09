Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Durante la sesión se trabajaron documentos y guías compartidas. IDEAL

ERACIS Vícar se refuerza con nuevos profesionales y prepara actuaciones

El grupo de trabajo perfila las actividades a desarrollar en este primer trimestre en el municipio

J. C.

Vícar

Lunes, 9 de febrero 2026, 00:56

Comenta

El equipo ERACIS+ de Vícar abrió el año 2026 con la celebración de la IV Mesa de Trabajo en Red, un encuentro que consolidó un ... espacio estable de coordinación y colaboración entre la entidad local y las seis entidades del tercer sector que forman parte del programa: CODENAF, Engloba Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas.

