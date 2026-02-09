ERACIS Vícar se refuerza con nuevos profesionales y prepara actuaciones

El equipo ERACIS+ de Vícar abrió el año 2026 con la celebración de la IV Mesa de Trabajo en Red, un encuentro que consolidó un ... espacio estable de coordinación y colaboración entre la entidad local y las seis entidades del tercer sector que forman parte del programa: CODENAF, Engloba Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas.

Esta mesa tuvo como objetivo principal optimizar recursos y planificar actuaciones conjuntas, abordando las actuaciones desarrolladas durante el mes de enero y la calendarización del primer trimestre del año, con el fin de mejorar la atención a la población destinataria de la iniciativa.

Asimismo, el encuentro sirvió para presentar las incorporaciones de los nuevos profesionales, que se integran en los Servicios Sociales Comunitarios del municipio, a través del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) y del Programa de Refuerzo en Materia de Arraigo Social. Este espacio favoreció el conocimiento mutuo, el intercambio de información y la apertura de nuevas líneas de colaboración entre los distintos recursos del territorio.

Durante la sesión se trabajaron documentos y guías compartidas, orientadas a mejorar la coordinación entre entidades y la intervención con las personas usuarias. Además, se calendarizó la próxima Mesa de Educación y la siguiente Mesa de Trabajo en Red del programa ERACIS+ en el municipio.

Esta primera Mesa de Trabajo en Red del año reforzó la continuidad de una estrategia de intervención conjunta, basada en la coordinación, la optimización de los recursos disponibles y el fortalecimiento del trabajo en red, favoreciendo una respuesta más eficaz y adaptada a las necesidades detectadas en la zona ERACIS+ de Vícar.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es