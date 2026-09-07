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Eracis Vícar realiza talleres para una mejor economía doméstica

Este curso sirve para establecer criterios de consumo, planificación y administración

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Uno de los talleres realizados en el municipio.

Javier Cortés

Vícar

El equipo Eracis+ continúa desarrollando sus acciones de acompañamiento e inclusión social durante el período estival, realizando formaciones dirigidas a los participantes del programa y ... a sus familias. En esta ocasión, se llevó a cabo un taller de economía doméstica y administración eficiente de los recursos del hogar, siendo impartido de manera conjunta por los profesionales de las entidades Humanitarios Sin Fronteras e Inserta Andalucía, con el seguimiento presencial del equipo técnico de la entidad local.

A lo largo de este taller, se trabajó de forma práctica e interactiva en la identificación de estrategias de ahorro aplicables a los principales gastos cotidianos del hogar, tales como la cesta de la compra, los suministros básicos de luz y agua, el transporte y otras necesidades diarias.

Asimismo, se hizo especial hincapié en la promoción de hábitos de consumo responsable, sostenible y planificado, orientados a optimizar el rendimiento de los ingresos del hogar y a establecer una diferenciación clara entre las necesidades prioritarias y aquellos gastos prescindibles que pueden comprometer la economía doméstica.

A su vez, los participantes adquirieron conocimientos prácticos en el uso de herramientas y aplicaciones digitales para el control del gasto diario y la elaboración de presupuestos mensuales, lo que les permitirá conocer de forma rápida y visual el estado real de su economía familiar. Desde el equipo técnico se considera la formación en economía doméstica es clave.

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