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Una de las reuniones celebradas por el grupo de trabajo RELAS. IDEAL

Eracis promueve el trabajo en red para la mejora de la salud

Los miembros de la Red Local de Acción en Salud han protagonizado una nueva sesión de análisis y recolección de datos

J. C.

Vícar

Martes, 17 de marzo 2026, 12:40

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La Red Local de Acción en Salud (RELAS) de Vícar volvió a reunirse hace unos días a en una nueva sesión de coordinación y trabajo ... para la mejora de la salud y el bienestar de la población en el municipio. La sesión de hoy se ha centrado en la recogida y análisis de datos estableciendo los últimos avances en la elaboración del II Plan Local de Salud del municipio de Vícar.

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