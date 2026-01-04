Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Una de las reuniones llevadas a cabo dentro del programa Eracis. IDEAL

Eracis+ cierra 2025 superando objetivos de reinserción laboral

Vícar ·

En su segundo año de implementación, el equipo ha acompañado a 177 personas y casi un centenar obtuvo trabajo

J. C.

Vícar

Domingo, 4 de enero 2026, 18:54

Comenta

El programa ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar cierra el ejercicio 2025 alcanzando resultados relevantes en su segundo año de implementación. Durante este periodo, 177 personas ... han sido acompañadas en su itinerario sociolaboral, de las cuales 95 han logrado incorporarse a un puesto de trabajo superando los objetivos de inserción laboral establecidos para los cuatro años del programa.

