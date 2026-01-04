Eracis+ cierra 2025 superando objetivos de reinserción laboral

El programa ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar cierra el ejercicio 2025 alcanzando resultados relevantes en su segundo año de implementación. Durante este periodo, 177 personas ... han sido acompañadas en su itinerario sociolaboral, de las cuales 95 han logrado incorporarse a un puesto de trabajo superando los objetivos de inserción laboral establecidos para los cuatro años del programa.

Este éxito se ha alcanzado gracias al esfuerzo conjunto de profesionales, participantes, empresas y de las seis entidades del tercer sector que, desde el pasado verano, forman parte del proyecto en el municipio: CODENAF, Engloba Almería, Humanitarios Sin Fronteras, Innova Almería, Inserta Andalucía y Protegidas.

Durante este segundo año, el programa ha consolidado su metodología basada en la atención personalizada a los participantes y en la continuidad del trabajo en red, coordinándose con empresas locales, entidades sociales y recursos del territorio. La incorporación de las seis entidades integrantes ha sido clave para ampliar la cobertura del programa, aportar recursos técnicos y metodológicos, y reforzando la capacidad de acompañamiento del equipo municipal.

Gracias a esta colaboración, ERACIS+ ha logrado, no solo acompañar a las personas en su proceso de inserción laboral, sino también fomentar la cohesión social y fortalecer los vínculos comunitarios en Vícar.

A lo largo del año, se han desarrollado diversas actividades orientadas a favorecer la empleabilidad, la inclusión social y el bienestar personal, como talleres de habilidades prelaborales, competencias digitales y lingüísticas, autoconocimiento y habilidades sociales, así como actividades comunitarias y de ocio y tiempo libre. Estas acciones han contribuido a que las personas participantes mejoren sus competencias, refuercen su autoconfianza y accedan a oportunidades de empleo adaptadas a su perfil.

Desde el equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar, se destaca la continuidad del programa con ilusión y compromiso, reafirmando la vocación de acompañar a las personas y entidades del municipio en su desarrollo profesional y social.

Asimismo, se subraya la relevancia de seguir promoviendo espacios de participación, aprendizaje y colaboración entre profesionales, empresas, entidades y ciudadanos, para garantizar que cada acción tenga un impacto real y duradero en la comunidad. Con este segundo año de ERACIS+, Vícar consolida su apuesta por la inclusión social, la empleabilidad y el trabajo comunitario, promoviendo iniciativas que conectan, inspiran y transforman la realidad local.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es