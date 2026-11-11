El equipo Eracis+ Vícar organiza unas jornadas para analizar los problemas de salud mental

El equipo Eracis + de Vícar trabaja en la organización de unas jornadas sobre Salud Mental que se van a celebrar este jueves en la Casa ... de la Juventud y el Deporte y con las que se pretende abordar desde diferentes perspectivas los problemas de salud relacionados con la mente.

Las jornadas '¿Hablamos de salud mental? Toma asiento', buscan profundizar en el conocimiento sobre algunas de las afecciones más comunes en lo que se refiere a la Salud Mental y, como señaló el alcalde, Antonio Bonilla, «promover hábitos de salud y proponer un trabajo multidisciplinar que favorezca la salud mental y manteneros activos para mantener sanos nuestro cuerpo, nuestro corazón, y sobre todo nuestra mente, que es el ordenador que rige nuestras vidas».

Las jornadas prevén la participación de varios especialistas, como el psicólogo Juan de Dios García, la técnica municipal especializada en adicciones, Antonia Peña, la orientadora Carmen María Camacho, o el joven campeón de Europa de gimnasia rítmica, Ivan Fernández.

Todos ellos, de la mano de los profesionales del equipo Eracis + de Vícar, analizarán de qué forma influyen el estrés crónico, conocido como síndrome de Burnout, o el desempleo de larga duración en nuestra salud mental; la prevención de adicciones, la salud mental en adolescentes; o el deporte como motor de salud, inclusión, igualdad o superación personal.

Las jornadas se pusieron en marchas a través del grupo de trabajo de Eracis+. El Plan Local de Inclusión Social en Zona Eracis es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la Eracis + 'Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas' que está cofinanciada por Fondo Social Europeo y por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.