El equipo ERACIS de Vícar impulsa un nuevo ciclo de talleres de salud

El equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar, impulsa un nuevo ciclo de talleres de salud dirigidos a la población del municipio, en coordinación con Distrito ... Sanitario de Poniente y el equipo técnico del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI). Esta iniciativa cuenta con la participación activa de entidades integrantes del programa, así como de asociaciones locales, con el objetivo de reforzar el bienestar y la integración sociosanitaria de la ciudadanía.

Las actividades formativas comenzaron este mes de marzo y están orientadas a mejorar la prevención en salud, así como a facilitar el acceso a los recursos sanitarios disponibles. A través de este programa, se pretende acercar la información y los servicios de salud a toda la población, especialmente a los colectivos más vulnerables.

La iniciativa tiene como principal finalidad eliminar las barreras de acceso al sistema sanitario y dotar a las personas participantes de herramientas prácticas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Este esfuerzo se ve potenciado por la participación activa del equipo ERACIS+, así como entidades del tercer sector integrantes del programa entre las que se encuentran: Innova Almería, Engloba, Humanitarios Sin Fronteras, Codenaf, Protegidas e Inserta Andalucía, cuyo trabajo en red refuerza el carácter inclusivo de la iniciativa, vinculando el bienestar físico con la inserción social.

Los talleres, que se imparten de forma presencial, abordan temáticas esenciales adaptadas a las necesidades detectadas de la población. Entre los contenidos se incluyen los primeros auxilios básicos, el manejo de enfermedades comunes, la salud ginecológica, prevención de ITS y la salud mental.

Este proyecto pone de relieve la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y el tejido asociativo local como vía para promover una atención sanitaria más inclusiva, cercana y adaptada a las necesidades reales de las personas participantes.

Desde el equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar se subraya la importancia de impulsar acciones formativas orientadas a sectores con demanda de empleo. La coordinación entre las distintas entidades integrantes del programa permite ofrecer una respuesta integral, apoyando la capacitación profesional y el acceso al empleo de las personas participantes.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es