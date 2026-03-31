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Una de las reuniones del equipo ERACIS en el municipio vicario. IDEAL

El equipo ERACIS de Vícar impulsa un nuevo ciclo de talleres de salud

En coordinación con Distrito Sanitario de Poniente y el equipo del Servicio de Atención y Mediación Intercultural

J. C.

Vícar

Martes, 31 de marzo 2026, 16:42

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El equipo ERACIS+ del Ayuntamiento de Vícar, impulsa un nuevo ciclo de talleres de salud dirigidos a la población del municipio, en coordinación con Distrito ... Sanitario de Poniente y el equipo técnico del Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI). Esta iniciativa cuenta con la participación activa de entidades integrantes del programa, así como de asociaciones locales, con el objetivo de reforzar el bienestar y la integración sociosanitaria de la ciudadanía.

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