El equipo Eracis ayuda a 120 familias de Vícar a formalizar su matriculación en institutos

El equipo Eracis+ del Ayuntamiento de Vícar en estrecha colaboración con las seis entidades del programa que trabajan en el municipio: Innova Almería, Engloba, Inserta ... Andalucía, Humanitarios Sin Fronteras, Codenaf y Protegidas, llevaron a cabo un dispositivo de acompañamiento y orientación familiar durante los periodos de prematriculación y matriculación en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional del municipio.

Esta acción conjunta, desarrollada durante los días 24 y 26 de junio, y el 1, 2, 6 y 13 de julio, permitió formalizar la matrícula de más de 120 familias del municipio, asegurando el acceso formativo de los jóvenes de la localidad y reduciendo así la tasa de abandono escolar.

La iniciativa surge como respuesta directa a los retos y necesidades detectados en la pasada Mesa de Educación. Para su ejecución, se ha contado con la total implicación del IES Villa de Vícar y el IES Puebla de Vícar, cuyos equipos directivos y personal docente ofrecieron la máxima colaboración, cediendo tanto los espacios como el material necesario para la atención a las familias.

Apoyo

A su vez, desde el programa Eracis+ se contó con el apoyo de mediadores interculturales, siendo claves durante el proceso de matriculación para facilitar el entendimiento de los procesos burocráticos y la comunicación con la administración educativa ante familias con dificultad idiomática.

Más allá de la ayuda administrativa en los trámites de escolarización, el equipo de profesionales brindó un servicio de orientación personalizado. Se explicó de forma sencilla a jóvenes y familias los diferentes itinerarios de la educación obligatoria y postobligatoria, los currículos educativos y las salidas profesionales de los Ciclos Formativos, facilitando una toma de decisiones informada y orientada al éxito escolar.

Asimismo, la labor no se limitó a los espacios físicos de los institutos. Se realizaron seguimientos telefónicos individuales relativos a las adjudicaciones de Formación Profesional, facilitando la información necesaria tanto para formalizar las matrículas en los centros de Vícar como en los de municipios colindantes.

Cursos

El programa de Eracis+ de Vícar puso en marcha a mediados de junio un curso de capacitación de Manipulador de Alimentos en colaboración con ASAJA. Una iniciativa cuya finalidad es ofrecer nuevas oportunidades laborales a los usuarios del programa, a la par que responde a las necesidades del mercado.

La formación, que daba comienzo en la Casa de la Juventud y el Deporte, dotó a los participantes de herramientas y conocimientos estratégicos diseñados específicamente para abrirles nuevas puertas en el mercado laboral. Esta capacitación técnica resulta clave para el municipio de Vícar debido a la alta demanda de esta titulación, un requisito indispensable para trabajar en multitud de sectores vinculados a la economía del Poniente almeriense.

Asimismo, para garantizar el éxito de la actividad, el Ayuntamiento facilitó unas instalaciones idóneas, asegurando un espacio amplio, seguro y perfectamente adaptado a las exigencias del aprendizaje. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, a quienes felicitó por su iniciativa y motivación para seguir formándose.

«Nuestro compromiso es seguir abriendo puertas en el ámbito laboral a través de capacitaciones que respondan a las necesidades reales del tejido empresarial». Por su parte, desde el equipo técnico de Eracis Vícar animaron a los inscritos a aprovechar al máximo esta oportunidad.