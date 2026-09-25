La Envía inaugura sus fiestas con la elección del Rey y Reina
Una divertida tarde de juegos sirve como 'aperitivo' para la programación del fin de semana
Javier Cortés
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La barriada de La Envía inauguraba este jueves sus fiestas con la elección del Rey y Reina 2026 durante el trascurso de una entretenida tarde ... de juegos infantiles. Como resultado, los niños Jordi y Alba conforman la corte real de este año representando a sus vecinos y vecinas.
De esta forma, la tarde de este jueves fue apenas un 'aperitivo' que da paso a la completa programación prevista para el fin de semana. En este sentido, los vecinos y visitantes están llamados a participar en la misa que tuvo lugar este viernes en la Plaza Municipal a las seis de la tarde para, a continuación, proceder a la Romería de la Virgen de la Cueva. En cuanto a las noches de verbena, la primera sesión estuvo amenizada por el Dúo Reencuentro desde las 22.00 horas dando paso a la Coronación del Rey y Reina a las 23.00 horas.
La celebración continuará este sábado con una mañana dedicada a la actividad física como deportes en familia, torneo F-5 y torneo de pádel, todos ellos desde las 10.30 horas en las instalaciones deportivas de La Envía. Por su parte, el chupinazo oficial tendrá lugar a las 14.00 horas en la Plaza Municipal inaugurando la feria de mediodía con ambiente festivo, barra de bar, música en directo y actividades infantiles durante la tarde.
El broche de oro de esta jornada lo pondrá 'Mar Azul' con su ecuación musical amenizando la noche e invitando al baile. Finalmente, el barrio de La Envía despedirá los festejos con una divertida fiesta de colores y espuma a las 11.30 horas del domingo hasta alcanzar el mediodía y tarde con Dj y gastronomía.
Las fiestas de La Envía atraen cada año, no solo a un mayor número de vecinos, sino de vicarios de otras barriadas, con el deseo de compartir un momento de vecindad y ocio. Este es un espacio urbano dinámico que se encuentra en constante evolución y junto a él, lo hacen sus fiestas, que siguen creciendo gracias a la participación ciudadana.