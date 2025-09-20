La Envía celebra sus fiestas con música, juegos, fiesta de la espuma y colores

J. C. Vícar Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

El Alcalde Antonio Bonilla, a través del Área de Festejos del Ayuntamiento de Vícar, ha desgranado la programación de fiestas de La Envía que da comienzo este jueves día 18. Durante todo el fin de semana se extenderán las actividades con la convivencia vecinal como centro de la celebración.

Con la Plaza Municipal de La Envía como uno de los escenarios principales de los festejos, durante la tarde del jueves (a partir de las 17.00h) tendrá lugar una animada sesión de juegos infantiles junto con la elección del Rey y Reina Infantil. El viernes por la tarde, y coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, se ha organizado una clase de zumba en familia y juegos tradicionales. Ya por la noche, a partir de las 22.00h, el Dúo Reencuentro protagonizará la primera sesión de verbena seguido de la coronación del Rey y Reina a las 23.00h.

Como no podía ser de otra forma, durante los festejos también habrá espacio para la práctica deportiva de la mano del torneo F-5 a las 10.30h en las instalaciones deportivas de La Envía. De nuevo en la Plaza Municipal, el chupinazo llegará al borde del mediodía para dar inicio oficial a las festividades así como feria de mediodía con música en directo. Los más pequeños también podrán disfrutar de la música con la 'mini disco' a partir de las 16.30h para concluir con 'La Fábula' a las 22.00h de la noche.

En cuanto al último día de fiestas, el domingo 21 de septiembre, se celebrará la romería a la Virgen de la Cueva partiendo a las 10.00h de la Plaza Municipal y concluyendo con la fiesta de colores y de la espuma (12.30h) junto a la Feria de Mediodía.

Tras las festividades de La Envía, el último fin de semana se septiembre tendrán lugar las de Cortijo El Llano.