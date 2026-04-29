Ensalzan el papel determinante de la prensa como pilar fundamental de la democracia

El municipio de Vícar ha sido este martes testigo de un sentido homenaje a los 37 periodistas almerienses fallecidos en los últimos veinte años, en ... un acto público organizado por la Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y por el Ayuntamiento de Vícar, que se enmarcaba en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, coincidiendo a la vez con el XX Aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar y la «mayoría de edad» de monumento a la Libertad de Expresión.

Durante el homenaje, familiares, miembros de la directiva de la Asociación de la Prensa, con su presidente, José Manuel Bretones, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla y concejales del equipo de Gobierno, han depositado al pie del conjunto monumental una rosa blanca por cada de uno de los profesionales desaparecidos desde 2006, en un acto de «gratitud por su legado, por su entrega y por su ejemplo», como ha destacado en su intervención el presidente de los periodistas almerienses.

Tanto Bretones como Bonilla, han coincidido en el papel determinante de la prensa en nuestra democracia, sustentado, como bien señala el Manifiesto de la FAPE, leído durante el acto por la periodista Yolanda Cruz, «en los principios de veracidad, rigor y honestidad».

Bonilla, que ha destacado el ejemplo de profesionalidad de los periodistas almerienses este martes homenajeados, ha insistido en que «los profesionales de la información sois el faro que ilumina el camino por el que transita nuestra sociedad». José Manuel Bretones, por su parte, ha resaltado «la huella única que nos dejó cada uno de ellos» y «la responsabilidad de no olvidar lo que nos enseñaron: que el periodismo es, ante todo, un compromiso con la verdad y la sociedad».

El acto ha servido también para dar visibilidad a los cerca de 1.700 periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión a nivel mundial en las últimas dos décadas, de los que 81 fueron mujeres periodistas. El manifiesto de la FAPE no ha querido dejar de lado la realidad de tantos y tantas profesionales de la información que se juegan la vida desarrollando su actividad profesional en conflictos como los de Ucrania, Líbano, Irán, Gaza o México.

En su manifiesto, FAPE ha querido trasladar este año un triple llamamiento. En primer lugar, a los periodistas, para que sean militantes comprometidos en el ejercicio digno de la profesión; a los partidos políticos, para que acaben con la crispación y eviten utilizar a la prensa como vehículo de transmisión; y a la ciudadanía, para que apueste por la información de calidad, contrastada, verificada y elaborada por periodistas.

El lugar elegido para celebrar este acto ha sido el Monumento a la Libertad de Prensa, en el Bulevar Ciudad de Vícar, una magna obra que ha cambiado la fisonomía de Vícar y que cumple en 2026 veinte años desde su construcción.

El monumento a la Prensa, del que es autor Santiago Gargallo, artista afincado en Vícar y presente este martes en el homenaje, es el segundo de la provincia erigido en reconocimiento a la profesión periodística, y el primero de iniciativa pública, ya que el anterior fue una donación del la propia Asociación de la Prensa al Ayuntamiento de Almería.