Educación Vial de Vícar cierra el primer trimestre con la participación de más de 500 alumnos

El Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha informado del balance del primer trimestre de Educación Vial, en el que han participado 512 alumnos. Bajo el ... lema 'Vícar te quiere a salvo', la XX edición del programa daba comienzo el pasado 7 de octubre recibiendo en las instalaciones del Centro de Educación Vial a los primeros estudiantes.

Los primeros centros educativos en acudir a esta importante formación han sido CEIP Saint Sylvain, CEIP La Merced, CEIP Federico García Lorca, CEIP José Saramago y CEIP Félix Rodríguez de la Fuente. Por otra parte, las etapas educativas involucradas en este primer tramo fueron los niños y niñas de Infantil de 5 años, 3.º de Primaria y 6.º de Primaria.

Tal y como se viene realizando en las últimas ediciones, los alumnos de Educación Infantil acuden a las instalaciones acompañados de sus familiares. De esta manera, se trabaja en los conceptos adaptados a su edad junto con padres y madres o responsables. Asimismo, el trabajo con los colegios más cercanos al Centro de Educación Vial comienza desde la propia aula. Y es que, desde allí, el Policía y coordinador del programa, Miguel Ángel Fernández, acompaña a los alumnos en un traslado a pie. Esto permite realizar una primera aproximación a las normas de circulación de vehículos y peatones.

Respecto a la dinámica de trabajo general, la formación se divide en una parte teórica en las aulas del Centro de Educación Vial; y una segunda, práctica, en el circuito del que disponen las mismas instalaciones. En la primera se trabajan (atendiendo a la etapa educativa de cada clase) conocimientos como las partes de las calles, buena conducta del peatón, sistemas de seguridad a bordo de un vehículo, los riesgo del uso de tecnología durante la circulación o normativas y señalización para patinetes (Vehículos de Movilidad Personal). Finalmente, la práctica en el circuito se vale de elementos como bicicletas o karts de pedales.

El programa de Educación Vial en Vícar, que trabaja ya en la vigésima edición, es uno de los grandes estandartes del municipio donde la Cultura de la Seguridad forma parte de su ADN. Como ha manifestado Antonio Bonilla en reiteradas ocasiones, con este proyecto que «hace ya veinte años fue pionero, concienciamos a la población y llevamos la seguridad vial a todos los hogares a través de los más jóvenes, pero también con cursos específicos para embarazadas, Mayores y migrantes». El segundo trimestre dará comienzo ya en el próximo 2026, tras las vacaciones de Navidad.