Una de las jornadas de Educación Vial en el municipio. IDEAL

Educación Vial de Vícar cierra el primer trimestre con la participación de más de 500 alumnos

El programa pionero en Vícar se encuentra ya en su vigésima edición

J. C.

Vícar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:11

Comenta

El Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha informado del balance del primer trimestre de Educación Vial, en el que han participado 512 alumnos. Bajo el ... lema 'Vícar te quiere a salvo', la XX edición del programa daba comienzo el pasado 7 de octubre recibiendo en las instalaciones del Centro de Educación Vial a los primeros estudiantes.

