Educación Vial llega a 300 niños de Educación Infantil de Vícar

El programa de Educación Vial de Vícar, destinado en general a la población escolar, continúa su curso con las clases dirigidas en este caso a ... los más pequeños, los alumnos de las siete guarderías, tanto pública como concertadas y privadas del municipio.

Unos 300 niños y niñas pertenecientes a los centros de educación infantil Los Geranios, Los Jazmines, Los Rosales, Las Azucenas, El Principito, Sonrisas y Pequeños Sabios, acudieron al Parque Infantil de Tráfico para tener su primera experiencia con la movilidad urbana.

Durante las sesiones, que tuvieron lugar a lo largo del mes de mayo, acudieron al centro las escuelas infantiles del municipio, y en ellas se insistió en el uso adecuado de los sistemas de retención infantil, en los traslados en vehículos de los más pequeños y una segunda parte en la pista, donde los niños pudieron tener contacto con el tráfico usando los karst y las bicicletas con ruedines, acompañados de sus familiares.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, apuesta por introducir la educación vial desde la más tierna infancia, para «a partir de ahí, fomentar actitudes de conciencia ciudadana y desarrollar en los niños hábitos y valores positivos, encaminados al conocimiento de la seguridad vial».

Cada una de las sesiones programadas, tuvo casi tres horas de duración, con prácticas en el circuito del parque, y en las aulas del Centro de Educación Vial. Durante su estancia en el Parque Infantil de Trafico, los menores realizaron actividades encaminadas a asimilar los comportamientos que tanto como peatones como de viajeros deben de tener en cuenta a la hora del uso de las vías públicas, y para ello contaron con el apoyo de sus progenitores, para inclucrarse también en este proyecto educativo.

La actividad lúdico pedagógica, con la que se pretende desarrollar en los más pequeños valores y hábitos de comportamiento positivos de cara al futuro, se vio acompañada además por un desayuno de convivencia y el visionado de vídeos de dibujos animados relacionados con la educación vial, así como una charla para los padres o tutores.